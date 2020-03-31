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Наче картинка: Ольга Сумська стала "дівчиною пін-ап" і засвітила розкішне декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 17:32
Наче картинка: Ольга Сумська стала "дівчиною пін-ап" і засвітила розкішне декольте
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторка показала ефектну фотолистівку

Ольга Сумська дотримується режиму карантину і залишається вдома, правда, зірці доводиться виходити на прогулянку зі своїми вихованцями, але вона робить це вкрай обережно і озброївшись маскою, рукавичками і дезінфектором. Знаменита актриса показала шанувальникам хроніки типового карантинного ранку і поділилася деякими особистими порадами, як убезпечити себе в період епідемії. Тепер же артистка вирішила відкрити власні фотоархіви і побалувати мережу экслюзивными фото, як, наприклад, своїми фотолистівками в стилі пін-ап.

Актриса стала спокусливою красунею з картинки. На фотолистівці в ретро-стилі кокетлива зірка в червоній блузці з екстремальним декоьте і в крислатому капелюшку, а також прозорих білосніжних рукавичках тримає сачок, на котрому сидить яскравий метелик. Волосся актриси завите в тугі локони, на губах грає червона помада, а у вухах красуються коуглі аеликі червоні сережки-намистини, на шиї – нитка білих перлів.

Наче картинка: Ольга Сумська стала &quot;дівчиною пін-ап&quot; і засвітила розкішне декольте

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мій улюблений стиль "пінап"...Абсолютне відчуття жіночності. Колись, саме завдяки таким фото, люди долали стан розпачу і кризи. Всім добра,друзі!Гармонія врятує світ!" - підписала Ольга фотопортрет.

Шанувальники стали жваво цікавитися, чи є у актриси ще фоотолистівки в подібній стилістиці. "Так, багато", - зізналася Ольга, після чого підписники скупали її в компліментах.

  • Як намальована!
  • Неперевершіна
  • Супер!
  • Дуже гарно
  • Класно!
  • Чудово! Абсолютно в тему!
  • Чудовий образ!
  • Зразу і не усвідомлюєш що на фото Ви. Вам пасує такий стиль!
  • Вау! Красуня -леді! Шикарна!
  • Ну просто красуня!

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Сумська висловилася про появу на обкладинці журналу своєї 2-річної внучки від доньки Антоніни Паперної.

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