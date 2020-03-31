Наче картинка: Ольга Сумська стала "дівчиною пін-ап" і засвітила розкішне декольте

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторка показала ефектну фотолистівку

Ольга Сумська дотримується режиму карантину і залишається вдома, правда, зірці доводиться виходити на прогулянку зі своїми вихованцями, але вона робить це вкрай обережно і озброївшись маскою, рукавичками і дезінфектором. Знаменита актриса показала шанувальникам хроніки типового карантинного ранку і поділилася деякими особистими порадами, як убезпечити себе в період епідемії. Тепер же артистка вирішила відкрити власні фотоархіви і побалувати мережу экслюзивными фото, як, наприклад, своїми фотолистівками в стилі пін-ап.

Актриса стала спокусливою красунею з картинки. На фотолистівці в ретро-стилі кокетлива зірка в червоній блузці з екстремальним декоьте і в крислатому капелюшку, а також прозорих білосніжних рукавичках тримає сачок, на котрому сидить яскравий метелик. Волосся актриси завите в тугі локони, на губах грає червона помада, а у вухах красуються коуглі аеликі червоні сережки-намистини, на шиї – нитка білих перлів.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мій улюблений стиль "пінап"...Абсолютне відчуття жіночності. Колись, саме завдяки таким фото, люди долали стан розпачу і кризи. Всім добра,друзі!Гармонія врятує світ!" - підписала Ольга фотопортрет.

Шанувальники стали жваво цікавитися, чи є у актриси ще фоотолистівки в подібній стилістиці. "Так, багато", - зізналася Ольга, після чого підписники скупали її в компліментах.

Як намальована!

Неперевершіна

Супер!

Дуже гарно

Класно!

Чудово! Абсолютно в тему!

Чудовий образ!

Зразу і не усвідомлюєш що на фото Ви. Вам пасує такий стиль!

Вау! Красуня -леді! Шикарна!

Ну просто красуня!

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Сумська висловилася про появу на обкладинці журналу своєї 2-річної внучки від доньки Антоніни Паперної.