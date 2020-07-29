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Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

Середа 29 липня 2020 17:45
Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Співачка показала обличчя без макіяжу

Джамала, незважаючи на законний декрет по догляду за другою дитиною, не збирається зменшувати обороти у творчості. За словами шанувальників, після появи на світ сина вона стала ще гарнішою, причому швидко повернулася у форму і може похвалитися стрункістю. Так, співачка з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома дітьми Емір-Рахманом і Селім-Гіраєм вирушила в турецький Мармаріс. Співачка щедро ділиться свіжими фото і радує фанів новинами.

Так, Джамала опублікувала без косметики в купальнику. Вона засмагає в мереживній тіні, доповнивши цибулю стильними аксесуарами.

"Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани! Ну, що ж, я спробую.
Думаєте, я тут відпочиваю, дектретничаю? А ось і ні! Багато планів і новин чекають на вас, мої друзі! По-перше, найближчим часом планую ще один дуже несподіваний дует. По-друге, восени, дай Бог, якщо в нашому житті нічого не зміниться, вийде альбом. А по-третє, нарешті, нормальний квитковий концерт", - потішила шанувальників новинами співачка, а вони, в свою чергу, не приховували радості.

Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

  • Чудова, неймовірна!
  • Все натурально - та як же це красиво
  • Зовсім як дівчинка на цьому фото
  • Красуня
  • Афродіта
  • Ви дуже гарна жінка
  • Красива
  • Якось в голові невкладається: супер співачка і мега проста звичайна жінка. Ви - неймовірна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала показала яскраві сімейні кадри відпочинку в Туреччині, Мармаріс.

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