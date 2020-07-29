Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

Співачка показала обличчя без макіяжу
Джамала, незважаючи на законний декрет по догляду за другою дитиною, не збирається зменшувати обороти у творчості. За словами шанувальників, після появи на світ сина вона стала ще гарнішою, причому швидко повернулася у форму і може похвалитися стрункістю. Так, співачка з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома дітьми Емір-Рахманом і Селім-Гіраєм вирушила в турецький Мармаріс. Співачка щедро ділиться свіжими фото і радує фанів новинами.
Так, Джамала опублікувала без косметики в купальнику. Вона засмагає в мереживній тіні, доповнивши цибулю стильними аксесуарами.
"Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани! Ну, що ж, я спробую.
Думаєте, я тут відпочиваю, дектретничаю? А ось і ні! Багато планів і новин чекають на вас, мої друзі! По-перше, найближчим часом планую ще один дуже несподіваний дует. По-друге, восени, дай Бог, якщо в нашому житті нічого не зміниться, вийде альбом. А по-третє, нарешті, нормальний квитковий концерт", - потішила шанувальників новинами співачка, а вони, в свою чергу, не приховували радості.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон
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Нагадаємо, що раніше Джамала показала яскраві сімейні кадри відпочинку в Туреччині, Мармаріс.