Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала обличчя без макіяжу

Джамала, незважаючи на законний декрет по догляду за другою дитиною, не збирається зменшувати обороти у творчості. За словами шанувальників, після появи на світ сина вона стала ще гарнішою, причому швидко повернулася у форму і може похвалитися стрункістю. Так, співачка з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома дітьми Емір-Рахманом і Селім-Гіраєм вирушила в турецький Мармаріс. Співачка щедро ділиться свіжими фото і радує фанів новинами.

Так, Джамала опублікувала без косметики в купальнику. Вона засмагає в мереживній тіні, доповнивши цибулю стильними аксесуарами.

"Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани! Ну, що ж, я спробую.

Думаєте, я тут відпочиваю, дектретничаю? А ось і ні! Багато планів і новин чекають на вас, мої друзі! По-перше, найближчим часом планую ще один дуже несподіваний дует. По-друге, восени, дай Бог, якщо в нашому житті нічого не зміниться, вийде альбом. А по-третє, нарешті, нормальний квитковий концерт", - потішила шанувальників новинами співачка, а вони, в свою чергу, не приховували радості.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

Чудова, неймовірна!

Все натурально - та як же це красиво

Зовсім як дівчинка на цьому фото

Красуня

Афродіта

Ви дуже гарна жінка

Красива

Якось в голові невкладається: супер співачка і мега проста звичайна жінка. Ви - неймовірна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала показала яскраві сімейні кадри відпочинку в Туреччині, Мармаріс.