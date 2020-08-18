Наче близнючки: 57-річна Демі Мур вразила молодістю на фото з дорослою дочкою

Демі Мур днями відзначила 32-річчя старшої дочки – Румер. Нев'януча зірка не поскупилася на слова любові для дівчини, написавши їй у своєму блозі зворушливе послання. «Слова не можуть передати любов, вдячність і радість, які я відчуваю до тебе. Ти чудова жінка, але ти завжди будеш моєю дитиною... Ти змінила моє життя і надала йому значення, що перевершує все, що я коли-небудь знала. З Днем народження, Румер Гленн! Я люблю тебе сьогодні і назавжди». Демі також додала фото, на яких вона позує в молодості з Румер – ще зовсім дитиною. Запостила вона і кілька фото, на яких зображена дівчинка в різні періоди дорослішання.

Демі Мур і Румен (фото: instagram.com/demimoore)

Після знаменита актриса запостила фото зі святкування дня народження. За сімейною традицією, на урочистості зібралися практично всі члени великої династії. Як правило, вони вирішили провести тематичну вечірку на природі, вибравши в якості дрес-коду незвичайні вбрання в стилі «Аліси в Країні чудес». «Крокет на день народження в Країні чудес», – написала Мур, зазначивши своїх дочок від Брюса Уілліса, а також їх обранців.

Демі Мур відзначила день народження дорослої доньки (фото: instagram.com/demimoore)

Пізніше вона додала ще одне фото – на ньому знаменитість позує з самою іменинницею. Румер в умедному капелюшку з написом «Мій день народження», а також Демі в сонцезахисних окулярах і чорній майці виглядають дуже схожими. 57-річна мама і 32-річна дочка зібрали масу компліментів. Багато хто відзначив, що вони немов сестри. «Демі найкрасивіша жінка в світі», «Обидві ви просто божественні», «Чудова мама і дочка», «Ви виглядаєте, немов близнята», «Прекрасні жінки», «Які ж красиві і сексуальні леді», «Дивовижні»...

До речі, Брюс Уілліс на святі помічений не був. Хоча зазвичай він не пропускає сімейні торжества. А більшу частину карантину і зовсім провів з Демі Мур і старшими доньками від першого шлюбу.