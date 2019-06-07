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"Немов 16-ть!" Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2019 - 21:57
"Немов 16-ть!" Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча показала, як виглядає в домашній обстановці

Популярна телеведуча Катя Осадча звикла блищати на червоних доріжках і з'являтися на світських заходах в розкішних вбраннях з яскравим макіяжем, а от у повсякденному житті вона легко може собі дозволити з'явиться без косметики. Катя не соромиться публікувати знімки без грама макіяжу і показує свою природну красу шанувальникам. На сторінці в Instagram вона з'явилася з букетом жовтих квітів і підкорила передплатників радісною усмішкою.

Катя зображена з сонячними півоніями в руках. Раніше теледіва зізналася, що саме ці квіти є для неї улюбленими. Вона променисто посміхається в камеру і виглядає по-домашньому затишно і максимально природно.

"Просто літо!" - підписала вона кадр рядками із знаменитого хіта Ірини Білик, ділитися з шанувальниками гарним настроєм.

&quot;Немов 16-ть!&quot; Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили не тільки букет квітів, що розпустилися, але і природні дані Каті. Вони відзначили, що без макіяжу вона виглядає юно і чудово. Правда, не обійшлося без порції критики, але такі коментатори опинилися в меншості.

&quot;Немов 16-ть!&quot; Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ти прекрасна без макіяжу!", "Вам 18 років чи 23? Жартую, я знаю, скільки Вам років! Чудово виглядаєте, щастя в очах і нехай так буде завжди", "Гарні квіти. Від чоловіка?", "Така ніжна!", "Неймовірна", "Юра презентував? Який він романтичний", "Надзвичайно гарна. І квіти супер!", "На цьому фото вам 16 років. Так тримати!" - писали фоловери.

Нагадаємо, що Катя Осадча показала фото в компанії батька. Підписники телеведучої знайшли разючу подібність між рідними людьми.

Раніше Катя Осадча викликала фурор появою у Львові в шикарній сукні.

До речі, Катя Осадча поділилася першими фото, зробленими на пляжі в Одесі, і оголосила відкриття сезону.

Солодка цукерочка: Катя Осадча полонила вишуканим образом в рожевих тонах Коктейльна діва: Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі
Новини України Катя Осадча
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