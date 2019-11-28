"Зламав мені життя": Тодоренко зробила несподівані зізнання про колишніх

Регіна Тодоренко не так давно розговорилася про стосунки з чоловіком Владом Топаловим – вона зізналася, що спочатку була просто зачарована співаком, але після того, як вони почали разом жити, назвала його "нестерпним мужиком". Правда, потім артист реабілітувався – з нього вийшов прекрасний батько і хороший чоловік. Тепер же ведуча зважилася на нову порцію одкровень. У програмі російського блогера і співачки Іди Галич "1-11", яка виходить на її іменному Youtube-каналі, Регіна розповіла про своїх колишніх.

У шкільні роки Тодоренко не була обділена увагою протилежної статі, а з її юнацькими романа пов'язано чимало кумедних історій. Наприклад, дівчину ледь не виключили зі школи за відносин з хуліганом.

"Один раз мене хотіли виключити зі школи. У 13 років я зустрічалася з хлопцем, який був хуліганом. Він бив вікна в школі ночами і я ходила з ним в якості підтримки. Тоді мене покликали до прокурора, покликали поліцейських, нас викликали на допит. І я така сиділа маленька та плакала: "Я просто зустрічалася з Женею! Він взяв мене з собою". - з усмішкою згадує вона.

Фото: Регіна Тодоренко і Іда Галич (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про свій перший поцілунок. "Я перший раз поцілувалася в шостому класі. Поцілунок був невинний, в засос. В 8 у мене був хлопець хуліган, потім у 8 класі був ще один хлопець старше, з 11-го", - зазначила Тодоренко.

Не всі романи Регіни були безхмарними – за шкільного красеня їй довелося боротися з конкурентами, після чого у майбутньої зірки знизилася самооцінка.

"Я закохалася в хлопця з третього класу, паралелі. Ромка Полушкін. Але в Ромку закохалася не тільки я, нас було 12. Він був найсимпатичніший: з ямочками, очі блакитні, чубчик. І ми всі писали йому листи – тоді ж не було телефонів. Він читав і нам іноді відповідав, а потім зустрічався з нами всіма по черзі. Говн*к, ненавиджу його! Він зламав мені життя! З тих пір я перестала відчувати себе найкрасивішою, найкращою", - зі сміхом розповіла Регіна.

Відео: Youtube/Galich Ida

Раніше Влад Топалов захопився материнством і самовіддачею Регіни Тодоренко.