Злиття двох річок: Тіна Кароль і Юлія Саніна вразили чуттєвим дуетом (відео)

Поп-діва Тіна Кароль і рок-діва Юлія Саніна записали спільний трек і випустили кліп до фільму "Віддана" Неймовірна колаборація вражає з перших нот: злиття двох різно полярних стилів і голосів в одне музичне полотно стало можливо завдяки спільній роботі над офіційним саундтреком до фільму "Віддана"

"Пісня "Вільна" - це сучасна і дуже крута українська музика, яку хочеться слухати Про вибір, виклик і шлях кожної жінки, тому що всі ми народжуємося вільними, але суспільство поступово позбавляє нас такої привілеї. Трек актуальний і співзвучний тим темам, про які сьогодні ми всі намагаємося говорити пошепки. Бо пісня "Вільна" – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншого виконавицею – сильною, талановитою, що співає. "Вільна" точно не залишиться без уваги, тому що ця пісня – справжня бомба-ракета!" – поділилася враженнями Тіна Кароль.

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна (офіційний саундтрек фільму "Віддана")

Лідер групи THE HARDKISS Юлія Саніна про свій дует з Тіною Кароль каже так:

"Ми з Тіною рік мріяли записати спільний трек, розглянули багато варіантів пісень, однак не було такої, яка б підійшла і мені, і їй. Що цікаво, "Вільна" не схожа на творчість THE HARDKISS, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось інше, те, в чому ми з'єдналися. І мені імпонує, що це не просто сингл, це – частина масштабного проекту. Коли вийде фільм "Віддана" люди будуть мати додатковий бекграунд, який посилить пісню, а пісня, звичайно, по-новому розкриє фільм. Я дуже ціную, коли після концерту до мене підходять і кажуть, що наші пісні допомогли пережити якісь складні моменти життя. Думаю, "Вільна" стане такою піснею для багатьох. Це гімн сучасної, сильної жінки"

Оператором кліпу на пісню "Вільна" став Юрій Король, оператор-постановник багатьох українських фільмів – "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Незламна", "Пульс" та інших. Режисером кліпу і фільму "Віддана" виступила Христина Сиволап.

"За візуальне рішення кліпу відповідала Христина, що дуже логічно, враховуючи, що кадри з фільму перемежовуються в кліпі з кадрами виступу Тіни Кароль і Юлії Саніної, і між ними повинна бути максимальна гармонія. Що стосується вибору виконавців, спочатку ми хотіли, щоб це була Тіна. У неї неймовірний вокал, а її творчість тяжіє до лірико-романтичного напрямку, так що саме Тіна змогла б передати необхідну драматичну нотку краще за інших. Але коли вона запропонувала дует з Юлією – ми відразу погодилися. По своєму образу, Юлія дуже відрізняється від Тіни, також в ній багато харизми і внутрішньої сили. А їх незвичайна колаборація може ідеально підкреслити суперечливі відносини головних героїнь фільму", – розповіла продюсер фільму Надія Зайончковська.

Протилежні музичні стилі, сценічний імідж, навіть характер виконавиць пісні "Вільна" рефреном повторюється в образах головних героїнь "Відданої" – служниці Стефи і її пані Аделі. Долі двох жінок переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв'язку, яка не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти. Хто вони один одному – сестри, подруги, суперниці, або, все-таки, пані і служниця – зможуть відповісти глядачі з 16 січня 2020 року, коли фільм вийде в широкий національний кінопрокат.

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перший поцілунок з чоловіком на Різдво.