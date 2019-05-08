Занадто жарко! Чуттєва Тіна Кароль спокусила екстремальних декольте

Українська поп-діва Тіна Кароль раз за разом захоплює своїми стильними появами на світських заходах і концертах, вибираючи вибираючи сміливі, ефектні вбрання, які ідеально підкреслюють її жіночність і сексуальність. Тіні це вдається майстерно! Що вже говорити про її фотосесії, для яких вона міняє як рукавички образи: чуттєва і ніжна, фатальна і розкішна, зухвала і спокуслива. Так, на новому знімку в Instagram зірка зображена в оригінальному вбранні від всесвітньо відомого бренду Miu Miu.

До речі, в гардеробі співачки це не перша річ від відомого Будинку моди. Наприклад, в минулому році в ефірі шоу "Голос країни" вона з'явилася в сорочці-вишиванці від Miu Miu, а також одягала жовто-синя сукня з паєтками від цього італійського бренду для концертних виходів.

Втім, цього разу артистка она постала перед шанувальниками у вбранні від кутюр з глибоким декольте і пікантним вирізом до стегна, щедро декоровано бісером, паєтками та камінням.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

У шанувальників артистки перехопило подих від побаченого. Вони не змогли стриматися і задарували Тіну масою вишуканих компліментів.

"Вау. У мене просто шок. Як же це красиво!", "Справжня представниця українських жінок!", "Як ковток свіжого повітря", "Божественна! Навчи тепер дихати по новій", "Чудова, прекрасна, божественна!", "Занадто жарко!", "Краса, непідвладна часу", "Чарівно красива", - не могли прийти до себе захоплені фани.

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