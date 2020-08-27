Занадто мило! Вікторія Бекхем розтопила серця фанатів сімейними фото з чоловіком і донькою

Вікторія Бекхем – вірна дружина і ідеальна мама, яка не втрачає можливості продемонструвати світові свою любов до сім'ї. 46-річна зірка практично щодня постить кадри з дітьми, а також чоловіком – 45-річним Девідом Бекхемом. Цбого разу вона буквально розтопила серця шанувальників, зробивши два поспіль милих поста.

Вікторія з донькою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Спочатку вона показала кадр з 9-річною дочкою Харер Севен. Ікона стилю приміряла чорне міні-плаття на тонких бретелях. А мала – таке ж, але біле. Щасливі мама і дочка роблять селфі в дзеркалі. Вікторія показує в камеру знаковий жест Spice Girls – два пальці. «Поцілунки від Пош і бейбі Пош», – зробила вона зворушливий підпис, маючи на увазі сценічний псевдонім Posh Spice, який був у неї за часів участі в популярній групі.

До речі, дизайнеру досі вдається заробляти на Spice Girls, незважаючи на те, що вона відмовилася від гастролей нещодавно відновленого гьорлз-бенду. Так, вона отримала від організаторів близько мільйона фунтів стерлінгів. Гроші Вікторії заплатили за рекламу, ліцензійні угоди і продаж товарів з логотипом групи. Так що зірці явно вигідно нагадувати послідовувачам про своє музичне минуле.

Девід Бекхем і Сейдж (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Другий кадр вона присвятила чоловікові. Коханого чоловіка вона сфотографувала разом з їх вірним псом по кличці Сейдж. Девід тримає домашнього улюбленця на руках, обіймаючи. «Щасливого Міжнародного дня собак від Девіда і Сейдж», – написала Вікторія. «Це дуже мило», «Обожнюю вашу сім'ю», «Ви неймовірні», – не вщухають у відповідь коментарі від відданих шанувальників популярної пари.