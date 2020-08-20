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Занадто красива: Каменських в пікантному топі і міні поділилася рецептом підняття настрою

Автор: Lite

Співачка ритмічно станцювала на камеру

Настя Каменських не забуває про своїх шанувальників ні на день – вона регулярно поповнює свою стрічку в Instagram свіжим контентом і демонструє різні образи і наряди, ділиться думками і мотивацією, а також публікує ролики з TikTok. На новому відео співачка показала лук з короткою міні-спідницею з накладними кишенями і текстильним поясом, а також джинсовим топ з відкритою спиною.

Настя вирішила зробити акцент в макіяжі на очі, з'єднавши відразу кілька трендів, які допомогли зробити погляд більш виразним. "Коли настрій для стрілок і смокі", - підписала фото Настя.

Шанувальники оцінили ефектний лук зірки. Про це вони повідомили у коментарях.

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Настя Каменських показала яскравий макіяж очей (фото: instagram.com/kamenskux)

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  • Шикарна
  • Красуня
  • Дуже красива
  • Дуже красиво, Настя. Вам дуже личить
  • Бомба
  • Настя вогонь
  • Яка ж ти Красива, Настуся. Ти воодушевляешь на все, і прагне до такої краси теж
  • Сексі
  • Богиня

Скріншот коментарів

"У 8/10 випадках рух тілом - кращий спосіб підняти настрій", - підписала Настя ритмічний танець на камеру.

Нагадаємо, що раніше повністю гола Настя Каменських розповіла про свою традиції. Співачка показала, яким чином відчуває єднання з природою.

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