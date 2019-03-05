Занадто гаряче: Віка з НеАнгелів показала апетитні форми в бікіні на Балі

Фанати Смеюхі зазначили, що їх улюблениця виглядає ідеально

Виктория Смеюха продолжает нежиться экзотическим отдыхом на Бали, время от времени показывая эпизоды райской жизни своим поклонникам. При этом одна из солисток группы НеАнгелы не забывает баловать фанатов горячими снимками в купальнике. А мы знаем, что Вике действительно есть, что показать ;)

Вика — однозначно одна из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса. Она активно следит за фигурой и ее формы можно смело назвать идеальными. А ее недавние фото не позволяют в этом сомневаться.

Так, украинская исполнительница показала буквально фотоальбом новых ярких снимков, на которых позирует в открытом купальнике черного цвета с мелкими белыми полосками. Безусловно, все взгляды поклонников прикованы именно к точеной спортивной фигуре Вики Смеюхи, которую до этого уже успели назвать Афродитой за фото в другом купальнике.

"Совесть не отвечает или временно не доступна", — подписала один из снимков Вика.

Виктория Смеюха расслабляется на Бали (фото: instagram.com/vikanablack)

"Эмодзи есть, времени вдаваться в подробности нет", — в шутку подписала фото Вика (фото: instagram.com/vikanablack)

Подписчики Вики не смогли упустить столь привлекательной возможности засыпать свою любимицу восторженными комментариями. Некоторые отметили, что она — настоящий пример для подражания.

"Фигурка топ"

"Виктория ух какая!"

"А можно еще побессовестней?)"

"Ах Фатима, какая у тебя... Фатима"

"Какой красивый купальник"

"Вы прекрасны, глаз не оторвать!"

"Ээх, аж сердце выпрыгивает из груди при виде вашей красоты!"

"Фигура идеальная"

"Красота неотразимая"

Также в своем сториз Вика опубликовала еще больше горячих снимков.

Вика Смеюха на Бали (фото: фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов заинтриговала глянцевой съемкой с мужем Эдгаром. Пара показала стильный семейный образ.

Такэе до этого Слава Каминская показала двойника своей дочери.