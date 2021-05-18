Занадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото

Тіна Кароль викликала ажіотаж в мережі, поділившись кадрами з відвертої фотосесії. Поп-діва випустила власну колекцію хусток, яку представила на собі.
Фотографії в спокусливому образі артистка опублікувала у своєму Instagram.
Тіна позувала в чорному мікротопі на тонких бретелях і лосинах з пікантним вирізом, демонструючи свої апетитні форми у всій красі.
Свій сексуальний образ вона доповнила хусткою на голові, яку випустила спільно з брендом Dolya.
Волосся Кароль поклала в красиві хвилі, залишивши два пасма біля обличчя.
"Хусточки - новий drop", - повідомила зірка під знімками.
Тіна Кароль показала спокусливу фігуру на гарячих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники прийшли в захват від гарячої публікації співачки і засипали її компліментами.
Раніше Тіна Кароль прокоментувала чутки про її стосунки з Даном Баланом. Співачка також прояснила ситуацію щодо заяв, що їхня історія - це всього лише постановка.