Занадто гаряче! Настя Каменських топлес підірвала мережу спекотним фото з душу

Популярна співачка Настя Каменських, яка 23 травня вийшла заміж за репера і продюсера Потапа, не перестає тішити шанувальників гарячими знімками, розбурхуючи уяву пікантними кадрами. Більш того, у кліпі свого коханого чоловіка на пісню-присвяту "Константа", яка вийшла за день до одруження пари, вона з'явилася в білизна і навіть позувала в ліжку. Втім, чорно-біла відеоробота, яку репер назвав своїм щирим і чесним твором, вже встигла побити рекорди на YouTube і набрати близько 4 млн. переглядів. Про це Настя вирішила повідомити оригінальним образом, опублікувавши в Instagram фото топлес.

Спокуслива струнка красуня позує під струменями води в душі, спершись однією рукою об скло, а другий прикриваючи оголені груди. На ній – лише світлі трусики з високою посадкою, що підкреслили струнку талію.

"Бути разом у своєму власному світі. 4 000 000 переглядів "Константа" Потапа! Magic of love!" - підписала вона пікантний кадр.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Чи варто говорити, що одним з перших оголене фото дружини оцінив сам продюсер. Він залишив смайли у вигляді язиків полум'я і сердечок. А ось думки користувачів мережі розділилися: одні прийшли в захват від фігури дівчини і її сміливості, а інші засудили її за надмірну відвертість, нагадавши, що заміжній жінці не варто публікувати настільки інтимні знімки.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Я обожнюю ваш дует, ваша творчість з Потапом, але не розумію, для чого ви виставляєте своє оголене тіло, гарна фігура і в одязі видно, але ви ж співачка, виставляйте фрагменти з своєї творчості", "У своєму світі, але без оголених фото напоказ", "Потапу звичайно пощастило!", "Шикарна!", "Ти прекрасна!", "Начебто одружилася і фотки будуть без еротики, а ні", "Дуже ніжна фотографія", "Це занадто чудово!" - ділилися думку фоловери Насті

Нагадаємо, що Потап розчулив мережа "скромним" фото у весільному костюмі.

Раніше Потап і Настя потішили мережу милим оригінальним фото у незвичайній "ведмедя", зробленим на фоні природи.