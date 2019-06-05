ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Занадто гаряче! Настя Каменських топлес підірвала мережу спекотним фото з душу

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 14:45
Занадто гаряче! Настя Каменських топлес підірвала мережу спекотним фото з душу
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розбурхала шанувальників пікантним знімком

Популярна співачка Настя Каменських, яка 23 травня вийшла заміж за репера і продюсера Потапа, не перестає тішити шанувальників гарячими знімками, розбурхуючи уяву пікантними кадрами. Більш того, у кліпі свого коханого чоловіка на пісню-присвяту "Константа", яка вийшла за день до одруження пари, вона з'явилася в білизна і навіть позувала в ліжку. Втім, чорно-біла відеоробота, яку репер назвав своїм щирим і чесним твором, вже встигла побити рекорди на YouTube і набрати близько 4 млн. переглядів. Про це Настя вирішила повідомити оригінальним образом, опублікувавши в Instagram фото топлес.

Спокуслива струнка красуня позує під струменями води в душі, спершись однією рукою об скло, а другий прикриваючи оголені груди. На ній – лише світлі трусики з високою посадкою, що підкреслили струнку талію.

"Бути разом у своєму власному світі. 4 000 000 переглядів "Константа" Потапа! Magic of love!" - підписала вона пікантний кадр.

Занадто гаряче! Настя Каменських топлес підірвала мережу спекотним фото з душу

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Чи варто говорити, що одним з перших оголене фото дружини оцінив сам продюсер. Він залишив смайли у вигляді язиків полум'я і сердечок. А ось думки користувачів мережі розділилися: одні прийшли в захват від фігури дівчини і її сміливості, а інші засудили її за надмірну відвертість, нагадавши, що заміжній жінці не варто публікувати настільки інтимні знімки.

Занадто гаряче! Настя Каменських топлес підірвала мережу спекотним фото з душу

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Я обожнюю ваш дует, ваша творчість з Потапом, але не розумію, для чого ви виставляєте своє оголене тіло, гарна фігура і в одязі видно, але ви ж співачка, виставляйте фрагменти з своєї творчості", "У своєму світі, але без оголених фото напоказ", "Потапу звичайно пощастило!", "Шикарна!", "Ти прекрасна!", "Начебто одружилася і фотки будуть без еротики, а ні", "Дуже ніжна фотографія", "Це занадто чудово!" - ділилися думку фоловери Насті

Нагадаємо, що Потап розчулив мережа "скромним" фото у весільному костюмі.

Раніше Потап і Настя потішили мережу милим оригінальним фото у незвичайній "ведмедя", зробленим на фоні природи.

"Космічний розмах": стильний Потап в костюмі і краватці заінтригував заявою "Смачна пампушка": Настя Каменських заворожила апетитними формами в "хижому" купальнику
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся