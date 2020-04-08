До сліз: Потап в сукні з пікантним розрізом викликав ажіотаж у мережі запальним танцем

Потап і Настя Каменських навіть на карантині не відстають від останніх світових трендів. Так, репер вже встиг долучитися популярного в соцмережі флешмобу під назвою "Flip The Switch", правда зробив це вельми оригінально, "помінявшись" образом з собачкою дружини, Мімі. Але, згідно з правилами челленджу, парочки приміряють лук других половинок – чоловіки "перевтілюються" в дівчат, і навпаки. Потап і Настя вирішили поділитися власною версією. І не прогадали!

Всього за пару годин відео зібрало понад 650 тис переглядів і більше 1900 коментарів. Шанувальники прийшли в захват від перевтілень зіркової парочки і не змогли стримати сміх. Так, Потап одягнув чорну сукню по фігурі з пікантним розрізом на подолі і пухнасту блакитну шубку дружини. А також запозичив її довгі сережки. Він "спокусливо" рухався в такт треку, намагаючись повторити па Насті.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і навперебій стали залишати коментарі.

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Красені

Супер

Улюблені

Гарна пара

Потап супер!

Класні!

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Ваууу. Потап сексі

Вогонь

Не гірше Джей Ло!

До сліз

Скріншот коментарів

До речі, до флешмобу "Flip The Switch" долучилася ще одна яскрава пара українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Вони влаштували переодягання у вбиральні, а співак приміряв небесно-блакитне плаття-міні з пір'я.