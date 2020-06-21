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Слава з НеАнгелів засвітила сідниці в сценічному костюмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 21:06
Слава з НеАнгелів засвітила сідниці в сценічному костюмі
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка порадувала шанувальників своїм новим відео в мережі

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська любить радувати своїх шанувальників новими фотографіями та відео зі свого життя. На цей раз українська співачка показала відео після виступу в Одесі.

Артистка з'явилася перед своїми шанувальниками у відвертому вбранні. При цьому вона стоїть перед дзеркалом і записує відео на смартфон. У підсумку вона зробила чорно-біле відео і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.

На відео співачка засвітила свої сідниці. Користувачі мережі прокоментували це.

  • Корольова;
  • Красуня;
  • Яка, люблю;
  • Неймовірно красива і талановита.

Слава з НеАнгелів засвітила сідниці в сценічному костюмі

Слава з НеАнгелів засвітила сідниці в сценічному костюмі

Слава з НеАнгелів засвітила сідниці в сценічному костюмі

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Слава Камінська показала, як справляється зі спекою в міській квартирі. Артистка поставила надувний басейн на терасі свого житла в Оболонському районі столиці. Вона показала шанувальникам, як можна відкрити купальний сезон, не виходячи з дому.

При цьому співачка опублікувала знімок разом зі своєю 4-річною дочкою Лаурою, яка радісно хлюпалася у воді. Сама співачка позувала у яскраво-жовтому злитному купальнику.

Раніше зірка поділилася фото, на якому вона прогулюється по вулиці в білому весільному платті. Слава доповнила несподіваний лук сонцезахисними окулярами і грайливо висунула язик. За словами артистки, це її весільне вбрання.

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Автор: Styler

Теги Новини України шоубизСлава Камінська
Styler
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