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Слава з НеАнгелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2019 - 17:03
Слава з НеАнгелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику (фото)
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінська вже повідомила, що приїхала в Київ

Слава Камінська продовжує балувати шанувальників сонячними і дуже яскравими фото з Тель-Авіва. При цьому солістка поп-групи НеАнгели не забуває і своїм тонким почуттям гумору блиснути. Так, під час публікації чергового фото, Камінська в геотегах вказала "Київська область", що дуже розвеселило її підписників.

Однак повернемося до фото. На знімку розслаблена Камінська позує в пляжному образі. На співачці – купальник, перев'язана на стегнах сорочка, забавна кепка з зображенням качки, сині сонцезахисні окуляри і маленька сумка через плече.

Своє нове фото Камінська супроводила лише двома смайликами – сонечком і піднятими вгору руками.

Слава Камінська на відпочинок в Тель-Авіві

Слава Камінська на відпочинку в Тель-Авіві (фото: instagram.com/babaslavka)

І все ж шанувальників співачки привернув увагу саме її купальник. Незважаючи на те, що він чорного кольору і закритий, в ньому є важлива деталь, а саме – глибока зона декольте. Також фани Камінської поспішили прокоментувати її кумедний геотег.

  • "Так звичайно Київська область))) Тель-Авів!"
  • "По-моєму, це не зовсім київська область))"
  • "Буде селфі на Гідропарку?!)"
  • "А у нас тепер пальми під Києвом?"
  • "В тренді! Найкрасивіша"
  • "А ви, Славочка , як завжди, божественні)"
  • "Слава, Ви красуня!"

Відзначимо, що раніше Камінська вже публікувала фото в цьому купальнику. Тільки без різних аксесуарів, демонструючи свою фігуру.

Слава Камінська

Слава Камінська на відпочинок в Тель-Авіві (фото: instagram.com/babaslavka)

До речі, трохи пізніше Камінська поділилася з шанувальниками іншими фото – вже в Києві.

"Час від часу слід відпочити від неробства)) З корабля на бал", - підписала яскравий знімок співачка.

На фото солістка НеАнгелів позує в короткому літньому платті з насиченим принтом білого і блакитного кольору. Свій літній образ Камінська доповнила червоним рюкзаком, синім ремінцем, який підкреслює талію, і сонцезахисними окулярами з прозорим блакитним склом.

Слава з НеАнгелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику (фото)

Слава з НеАнгелів в Тель-Авіві показала апетитні форми в купальнику (фото)

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що до цього Камінська показала цілу серію цікавих фото з Тель-Авіва, де пройшло Євробачення 2019. При цьому українська співачка побувала за лаштунками конкурсу і навіть зробила фото з Кончитою Вурст. Проте пізніше співачка чомусь видалила фото зі своєї instagram-сторінки.

Також раніше Слава з НеАнгелів умилила прогулянкою з мамою і дітьми.

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