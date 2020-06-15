Слава з НеАнгелів прокоментувала особисте життя, а Леся Нікітюк "розсекретила" деталі

Слава Камінська з гурту НеАнгели днями заінтригувала мережу фото в Instagram. Вона показала в розділі Stories ніжне фото з чоловіком, яким виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба, а його маму, Наталю Гордієнко, назвала "свекрушенькою" і поділилася кадром з нею. Шанувальники і журналісти тут же заговорили про коханого зірки, тим більше вона заявляла, що у неї є обранець, якого вона познайомила з дітьми і навіть думає про спільне проживання. Сама Слава зберігала мовчання, але вирішила прокоментувати своє особисте життя.

Вона опублікувала портретне фото, на якому позує з яскравим макіяжем і матовою помадою червоно-коричневого відтінку. Її волосся укладене в акуратні і м'які локони.

"Дай тільки найменший привід і чиясь бурхлива фантазія придумає сценарій мого особистого життя в різних варіаціях", - написала Слава під портретним фото.

Слава Камінська захопила ефектним портретним фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ти про Вишнякова?" - уточнила Леся Нікітюк під постом, нагадавши про чутки у пресі про роман знаменитостей після фото з січневого відпочинку на Балі, на якому український актор і екс-учасник Танців з зірками Павло Вишняков зображений зі Славою і дітьми. "Ну, звичайно!" - підтримала жартівливий діалог Слава. "Він до мене теж підкатував на Танцях", - "розговорилася" Леді Ле.

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Під знімком шанувальники робили компліменти образу співачки, а також поміркували про те, що знаменитості завжди знаходять під пильною увагою громадськості.

Що поробиш, світські люди вони завжди на виду у всіх і говорити про них людство буде

Красуня

Класний колір

Чарівна, дуже красива!

Таке нелегке життя знаменитих людей

Це стосується багатьох зірок шоу-бізнесу

Ви ж самі цього хочете, даєте привід! Хоча, особисто мені, все одно, лише б було добре!

Головне, що близькі правду знають

Вам дуже йде цей колір волосся

Шикарна

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі завела мережу спокусливим фото.