Слава з НеАнгелів прокоментувала особисте життя, а Леся Нікітюк "розсекретила" деталі

Леся Нікітюк підтримала зыркову подругу і ще більше підігріла інтригу
Слава Камінська з гурту НеАнгели днями заінтригувала мережу фото в Instagram. Вона показала в розділі Stories ніжне фото з чоловіком, яким виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба, а його маму, Наталю Гордієнко, назвала "свекрушенькою" і поділилася кадром з нею. Шанувальники і журналісти тут же заговорили про коханого зірки, тим більше вона заявляла, що у неї є обранець, якого вона познайомила з дітьми і навіть думає про спільне проживання. Сама Слава зберігала мовчання, але вирішила прокоментувати своє особисте життя.
Вона опублікувала портретне фото, на якому позує з яскравим макіяжем і матовою помадою червоно-коричневого відтінку. Її волосся укладене в акуратні і м'які локони.
"Дай тільки найменший привід і чиясь бурхлива фантазія придумає сценарій мого особистого життя в різних варіаціях", - написала Слава під портретним фото.
Слава Камінська захопила ефектним портретним фото (фото: instagram.com/babaslavka)
"Ти про Вишнякова?" - уточнила Леся Нікітюк під постом, нагадавши про чутки у пресі про роман знаменитостей після фото з січневого відпочинку на Балі, на якому український актор і екс-учасник Танців з зірками Павло Вишняков зображений зі Славою і дітьми. "Ну, звичайно!" - підтримала жартівливий діалог Слава. "Він до мене теж підкатував на Танцях", - "розговорилася" Леді Ле.
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Під знімком шанувальники робили компліменти образу співачки, а також поміркували про те, що знаменитості завжди знаходять під пильною увагою громадськості.
Скріншот коментарів
Раніше Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі завела мережу спокусливим фото.
Автор: Lite