Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Слава Камінська порадувала шанувальників новою пікантною фотографією
Слава Камінська з гурту НеАнгели повернулася з відпочинку і одразу ж зайнялася собою. Популярна співачка показала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона пригорнулася до стінки.
Артистка зазначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася.
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Варто зазначити, що фото вийшло ефектним, оскільки даний костюм підкреслив апетитні форми співачки. Слава розповіла, що вона качала прес в гримерці після свого концерту.
Користувачі мережі також прокоментували фото артистки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників фотографією з батьком. Користувачі мережі зазначили, що співачка дуже схожа на батька. Крім того, прихильники заявили, що молодша дочка артистки теж схожа на дідуся.