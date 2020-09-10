Слава Камінська розбурхала мережу обіймами з Вінником і висловилася про кохання

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка закликала всіх не соромитися своїх почуттів

Слава Камінська з групи НеАнгели. яка вдруге вирішила спробувати щастя в шоу Танці з зірками, поки що "пасе задніх". Так, у другому випуску, який відбувся 6 вересня, вони з партнером Дмитром Дікусаром виконали ча-ча-ча, однак у суддів залишилося багато зауважень до танцю пари, а сувора Катерина Кухар навіть поставила їм 2 бали. Однак завдяки голосам глядачів пара все ж пройшла в наступний ефір і обіцяє працювати ще більше.

На своїй сторінці в Instagram Слава поділилася закулісними кадрами з ефіру. Так, на одному з фото вона позує в обіймах одного із секс-символів проекту Олега Винника, при цьому обидва артиста в своїх нарядах для виступу.

На співачці - сріблясте коротке плаття з бахромою і глибоким декольте, а кумир мільйонів "вовчиць" одягнений в чорну напіврозстігнуту сорочку і шкіряні штани.

Слава Камінська позувала в обіймах Олега Винника на пристрасному фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"До цього фото не потрібні слова", - прокоментувала Камінська.

Жаркий знімок викликав бурхливі обговорення в коментарях.

Вовчиці вже плетуть ляльки вуду. Ну, оч.красиві.

Цей дует був би в топі)))

Вовчиці виють над фото

Голосую за найкрасивішу пару України

Вовчиця!

Гарні

Ідеально

Образ вовчиці вам йде

Солодкі

Які гарні!!!

Скріншот коментарів

Пізніше артистка виклала ще один кадр у своєму спокусливій образі і емоційно висловилася про кохання. Слава закликала підписників не боятися проявляти свої почуття.

Слава Камінська захопила блискучим нарядом з пікантним декольте на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/babaslavka)

"Любов врятує світ (с). І саме любов рухає мною все свідоме життя. Взаємна/ невзаємна, токсична/ніжна, всепоглинаюча/всевіддаюча — але любов. Визначення — умовні. Почуття — їх не проконтролюєш. Не бійтеся, віддавайтеся, не соромтеся своїх почуттів. Можливо, ваші (здавалося б) безглузді кроки стануть для когось тим самим стусаном. Перший крок — це не боляче. Мені такі кроки не раз дарували незабутні емоції. Я дотримуюся цього сценарію, і зараз живу в любові. Дуже рекомендую", - зарядила мотивацією знаменитість.

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів після критики на "Танцях з зірками 2020" звернулася до Катерини Кухар і подякувала балерині за мотивацію.