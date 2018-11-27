Слава Камінська розповіла, як побудувати стосунки з чоловіком

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка зазначила, що її досвід не панацея

Солістка популярного українського музичного дуету "Неангели" Слава Камінська, яка різко відповіла на критику "диванних" експертів, дала шанувальникам поради про відносини.

На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що її часто запитують в особистих повідомленнях, як вчинити в тій чи іншій ситуації. При цьому вона закликала не орієнтуватися на її досвід, адже всі ми різні.

"Часто в Директ мені приходять повідомлення з питаннями, як вам вчинити у відносинах з хлопцем/чоловіком. Дівчатка, мій досвід не панацея) і мені здається, що немає універсального рецепту побудови відносин, тому що всі ми дуже різні, що добре для однієї пари - неприпустимо для іншої. І навпаки. Але що хочу сказати напевно: не дивіться по сторонах, а дивіться вглиб себе. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, чого хочете саме ви. Робіть те, що вас наповнює, розвиває, надихає і від чого ви стаєте трішки щасливішими. Тільки ви вибираєте, яким буде ваше життя!" - написала Камінська.

Скріншот поста (instagram.com/slava_kaminska)

Вона також опублікувала ніжне фото зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники відзначили, що це дуже мудрі слова, і похвалили красиве голубе плаття артистки.

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні.

Раніше Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом. Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою.

До речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна