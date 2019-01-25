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Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 09:14
Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кожне фото Джамали з сином пронизане ніжністю і любов'ю

Джамала поділилася зі своїми шанувальниками дуже зворушливим і милим фото з підрослим синочком Емір-Рахманом. Зазначимо, що малюк з'явився на світ 27 березня 2018 року. Тобто вже навесні цього року малюк відсвяткує свій перший день народження!

При цьому молода родина (Джамала і її чоловік Сеїт-Бекір) не так і часто показують фото первістка. Лише зрідка співачка тримає його на руках або показує зі спини. Але при цьому не показує у відкрито обличчя сина.

Джамала з сином

"Кожен день - день обіймів. Приблизно так ми ходимо вже другий день", — підписала ніжний знімок Джамала, яка нещодавно повернулася з відпочинку на Маврикії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

LITE пропонує переглянути "сімейний альбом" української виконавиці з її новонародженим сином.

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

"9 місяців - дуже важлива дата для людини... А потім це диво в свої 9 місяців точно впізнає тебе з кількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

"Що ви знаєте про перше кохання" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

"Моя любов! Pure Love" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

"У кожної людини має бути своє вікно" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Джамала з чоловіком і синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Син Джамали грає з домашнім улюбленцем Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Солодкі моменти: найчарівніші фото Джамали з синочком

Щаслива сім'я (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що під час відпочинку на Маврикії Джамала організувала яскраву фотосесію в приголомшливій сукні рожевого кольору, декорованій воланами. У мережі співачку навіть порівняли з іспанською сеньйоритою.Образ дійсно схожий!

Також до цього Дажама показала струнку фігуру в купальнику. Зазначимо, що співачка досить швидко змогла привести себе у форму після народження дитини.

Джамала вперше стала мамаой (відео: РБК-Україна)

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