"Солодкі дівчинки": Ані Лорак зачарувала мережу стильним фото з дочкою

Співачка зворушила шанувальників душевним кадром з 9-річною Софією

Ани Лорак, которая показала фото с верным четверолапым другом, заявив о его преданности, вызвала восхищение в сети трогательным совместным фото с подросшей дочерью Софией. Снимок звездной мамы и ее любимой девочки появился в Instagram звезды.

Каролина в строгом классическом темно-синем пиджаке держит за руку Софийку, которая прижимается к маме. На девочке джинсы с вышикой в виде цветов, пиджак, похожий на тот, что надет на певице, и белая футболка с надписями.

Артистка и ее дочка улыбаются, будто совершено не замечая камер, а сам снимок излучает нежность и трепетность, которая сразу бросилась в глаза поклонникам артистки.

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Ани не стала подписывать кадр, ограничившись смайлом в виде сердечка. Кстати, под фото отметился и российский певец, а также друг звезды, Сергей Лазарев, снимки с которым подогревают слухи о романе певицы и ее коллеги. Он также оставил смайл сердечком, чем еще больше раззадорил фанов.

Восхищенные поклонники принялись наперебой писать комплименты Каролине и Софии, отмечая, что они обе невероятно стильные и красивые.

"Мамина дочка!", "Какие красавицы", "Фото просто супер!", "Мило, стиляги", "Какие вы хорошенькие", "Прелестные девочки", "Милые, сладкие девочки... Будьте счастливы! Всегда улыбайтесь... Дочь твоя ... Это счастье!", "Куколки, красавицы!" - утверждали восторженные фаны.

Напомним, что ради своего масштабного шоу "Дива" Ани Лорак перевоплотилась в легендарных женщин всех времен, представ перед поклонниками в разных образах.

Видео: РБК-Украина