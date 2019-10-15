Солодкі дні: Настя Каменських полонила щасливими осінніми фото

Співачка влаштувала життєрадісну фотосесію в повітряному вбранні
Поки в Києві стоїть тепле бабине літо, Настя Каменських намагається насолоджуватися їм по повній. При будь-якій можливості співачка вибирається на природу з коханим чоловіком Потапом - так, нещодавно вони прогулялися по лісі і порадували фанів романтичним кадром. Якщо ж часу мало, то артистка гуляє по вулицях міста. Щаслива Настя влаштувала на сонячних вулицях веселу і безтурботну фотосесію.
Каменських відображена в повітряному платті в квітковий принт, яке красиво розвівається, а також чорній шкіряній куртці і високих чоботях. Дівчина щасливо розкинула руки і прикрила очі і ніби біжить назустріч фотографу. Яким, судячи з тіні, що потрапила в кадр, виступив її чоловік Потап.
"Сьогодні відчуваю щастя по-особливому..." - зізналася співачка.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Також виконавиця зробила селфи, на якому заплющила очі і підставила обличчя теплому сонечку.
"Що ж за деньки то такі солодкі", - прокоментувала зірка.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
В коментарях підписники радіють разом з Каменських, захоплюються її красою і бажають продовжувати залишатися щасливою. Деякі навіть припустили, що це чепез те, що артистка вагітна.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, стильна Настя Каменських показала, як радіє бабиному літу. Співачка відправилася на прогулянку в стильному вбранні.
Раніше Настя Каменських захопила зухвалим образом в шкіряному костюмі з міні.