"Солодкі чотири дні": щаслива Каменських зворушила ніжністю з Потапом

Потап і Настя Каменських звикли до щільних графіків і життя на колесах – зіркова пара активно гастролює і бачиться не так часто, як хотілося б самим закоханим. Втім, їх зустрічі після нетривалої розлуки завжди сповнені ніжності і пристрасті. Наприклад, після недавньої низки концертів Потап і Настя зустрілися в Києві і відправилися в нічний клуб, де влаштували дуже спекотні танці прямо на очах у гостей закладу. Не дивно, що будь-яку можливість побути разом закохані відразу ж використовують, не замислюючись. На свіжому знімку в instagram солодка парочка буквально світиться від щастя.

Потап обійняв кохану дружину, міцно притиснувши до себе, і заховався за нею, притиснувся до плеча. Щаслива Настя позує в розслабленому домашньому луці – молочному світшоті і спортивних штанях з лампасами. Вона перекинула волосся на один бік і злегка посміхається.

"Так не хочеться розлучатися, нехай і на день! Я до Харкова на концерт, Льошка додому. У мого ведмедика сьогодні великий день, вийшов новий альбом і кліп. Так, що ви можете вже скачувати, дивитися і слухати. Це були такі солодкі чотири дні нашої втечі!" - зізналася дівчина.

До слова, точно таким же фото подылився насторінці і сам Потап. "Вaby girl" - подпісав він знімок.

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же почали обговорювати романтичний знімок пари. Коментатори не скупилися на теплі слова для закоханих.

Котики

Молодці!

Які ж міли

Ви чудова пара

Які ж ви гарні

Дуже красива пара

Люблю цю пару!

Класні хлопці

Клас, гарне фото

Красунчики

Скріншот коментарів

До речі, альбом Потапа, про який говорить Настя, отримав назву Misha. Це сольна платівка репера, яку він випустив під псевдонімом ПТП. Також артист презентував відвертий кліп на заголовну композицію диска CHINA, який з'явився на його YouTube-каналі.

Відео: YouTube/ПТП

Раніше Настя Каменських показала пікантне фото в купальнику, зроблене під час відпочинку в Туреччині з Потапом.