Солодкі 40: Хлої Кардашян зворушливо привітала Кортні з днем народження

В популярному сімействі Кардашьян свято – свій 40-й день народження відзначає Кортні. До свого ювілею вона встигла реалізуватися у багатьох сферах. Мама трьох дітей, фотомодель, успішна бізнес-леді, яка, до речі, нещодавно запустила новий проект – лайфстайл-сайт Poosh і справжній блогер з 76-мільйонної армією шанувальників в Instagram, в цей день вона не могла мовчати.

На своїй сторінці Кортні опублікувала серію дитячих знімків. 2-річна малою вона позує з величезним "птахом".

"Мій другий день народження. Великий птах пройшов довгий шлях у 16 років", – написала знаменитість.

Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Фолловери почали засипати Кортні компліментами і вітати її зі значущою датою. Були серед них і зіркові друзі. А ось рідна сестра Кортні – Хлої – не стала обмежуватися коментарем під фото.

Вона виставила на своїй сторінці значний пост з теплими словами. Доповнила вона його безліччю спільних знімків – з подорожей, вечірок і минулих днів народження.

"З Днем Народження, солодка @kourtneykardash ! Я повністю одержима усіма моїми братами і сестрами. Все ще дивуюся, як нам пощастило називати один одного сестрами. У нас з тобою неймовірно рідкісний зв'язок, який ні в якому разі не може бути зруйнований. Ти мій найкращий друг, один з небагатьох, на кого я можу розраховувати найбільше в моєму житті. Я так вдячна за це. Чесно кажучи, без тебе моє життя було б нудним і не таким повним. Я щодня молюся про те, щоб твоя душа прокинулася і ти була щаслива! Ти заслуговуєш тільки самих чарівних речей на все життя! Та й всі наступні життя я буду любити тебе! З найщасливішим із днів народжень, моя солодка сестра! Джейн або Сюзанна (я забула, хто є хто). Я люблю тебе!".

Кортні Кардашян разом з Хлої (фото: instagram.com/khloekardashian)

Крім самої Кортні, Хлої зворушила і шанувальників.

Сестри випадково, друзі по вибору;

Дівчата, ви змусили мене плакати!;

Боже мій, ви обидві такі красиві і чудові;

Я плачу.

У сторіз Хлої також додала масу кумедних відео і фото з різних періодів життя, де також з'являються інші знамениті сестри: Кендалл, Кім і Кайлі.

Нагадаємо, що напівголі Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер знялися в рекламі парфумів.

Раніше повідомлялося про те, що Кім Кардашьян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret.