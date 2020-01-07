Солодка парочка: Потап зізнався Каменських в коханні і влаштував романтичну велопрогулянку

Репер не втомлюється говорити коханій дружині про свої почуття
Потап і Настя Каменських продовжують відпочивати в Мексиці. Навколишні пейзажі, що немов зійшли з картинки, океан, безтурботність і повний релакс під сонцем – ось щоденна програма закоханих. Пара намагається не просто лежати на пляжі, а активно проводити час. Так, вони вирушили на велопрогулянку.
Продюсер опублікував в Instagram яскраве фото, на якому разом з Настею зображений біля велосипеда. Пара вирушила на велопрогулянку по території готелю. Співачка для цієї ціли обрала легку і простору білосніжну сорочку-туніку і зручні спортивні сандалі. Потап одягнув білі шорти із "зірковим" принтом і комфортну сорочку, а також надів капелюх. До речі, схоже, на відпочинку він не розлучається з цим аксесуаром.
"Love you honey-bunny", - лагідно звернувся він до своєї дружини і зізнався їй у почуттях. Настя відповіла чоловіку взаємністю.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
В коментарях шанувальники зірок висловили захоплення не тільки з приводу мальовничого кадру, але і висловился про відносини пари.
Скріншот коментарів
До речі, Настя Каменських і Потап і не упустили можливості привітати шанувальників з Різдвом. Репер опублікував спільне фото з дружиною, яка тимчасово змінила імідж – в носі у співачки видно сережку у вигляді невеликого колечка. Також Настя одягнена у вже традиційне для неї міні, адже вона обожнює демонструвати стрункі форми. До речі, навіть на відпочинку пара не забуває про спорт, адже це їх спосіб життя.