Солодка парочка: Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом

Потап і Настя Каменських вміють чудово поєднувати роботу і відпочинок. Пара навіть знайшла влучне визначення для свого змішаного виду діяльності – workation ( подорожі з метою відпочити + рішення робочих питань). На цей раз артисти вирушили до Туреччини, де у Насті заплановані виступи. Крім відпочинку на пляжі біля моря, подружжя ходило на побачення і поділилися кадрами яскравих моментів відпочинку в Instagram.

Продюсер опублікував щасливі кадри з дружиною, зроблені на території готелю, на тлі зелених гір. Настя обрала для вечері з чоловіком романтичну і жіночну сукню з глибоким декольте і трендове взуття з прозорими вставками. Потап вирішив вибрати total black образ, розбавивши його лише світлими кросівками. Він обійняв кохану дружину і разом з нею зробив селфі.

"1,5 дня в Туреччині на канікулах з Настею", - залишив Потап підпис англійською. А ось кадрами з романтичної вечері Настя поділилася в розділі "сторіс". Шанувальники не змогли утриматися від компліментів.

Потап і Настя Каменських показали романтичні кадри з Туреччини (фото: instagram.com/realpotap)

Загадково-романтична: Каменських мереживний комбінації показала фото з спальні

Які ви солодкі

Солодка парочка

Такі красиві

Які щасливі, аж світитеся

Класні

Чудова пара

Скріншот коментарів

Настя також вирішила показати пляжний фотосет в чорному купальнику. Вона одягла безліч витончених прикрас, що відразу кинулося в очі її шанувальникам.

"Відчуття любові, миру і безтурботності. З добрим ранком, мій прекрасний світ!" - залишила мотивуючий і життєстверджуючий підпис співачка.

У Насті такі красиві прикраси

Така ніжна і одночасно неймовірно сильна дівчина

Красуня

Красуня, чарівна, мила!

Класна як завжди. І купальник гарненький, люблю чорний колір, і тобі, Настю, він личить

Сексі

Вогонь, просто вогонь

Прекрасна

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських в шовковому халатику з прозорими вставками поділилася секретним ритуалом краси.