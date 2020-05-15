Солодка лялечка! Санта Дімопулос показала фото 8-місячної доньки - копії чоловіка

Співачка підкорила мережу милим знімком своєї блакитноокої принцеси
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос - щаслива мама двох дітей. В минулому році співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко донечку Софію, а також у неї росте 11-річний син Даніель від Андрія Джеджули. За час вагітності артистка набрала 24 кілограми, проте досить швидко змогла повернутися в форму і з задоволенням поділилася з шанувальниками своїми секретами схуднення. В честь того, що дитині виповнилося вже 8 місяців, Санта порадувала фанів новим знімком дівчинки.
На фото Софія сидить на дивані в білому платтячку з мереживними оборками і заразливо посміхається на камеру. У дитини вже виросла непогана шевелюра, так що мама зробила їй два чарівні хвостики. Дімопулос уже відзначала, що донька явно пішла зовнішністю у чоловіка - вона світлошкіра, світловолоса і блакитноока, в той час як сама Санта темноволоса і смаглява.
Втім, артистка цьому тільки рада і називає Софію своєї "синьоокою принцесою".
"Моїй маленькій дівчинці 8 місяців. Це благословення - бути мамою цього ангела", - зворушливо написала зірка.
Фото: Санта Дімопулос показала доньку (instagram.com/santadimopulos)
Фолловери засипали Санту розчуленими відгуками, в черговий раз зазначаючи, що малятко - просто копія тата і неймовірно солодка.
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос в шовках і міні розкрила секрети жіночої привабливості.
Автор: Марина Настевіч