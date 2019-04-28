Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні

Молода дружина Миколи Тищенко Алла Барановська не дає собі нудьгувати - нещодавно дівчина з розмахом відсвяткувала в ресторані свій 24-й день народження, крім того, вона займається бізнесом у сфері краси, допомагає чоловікові і виховує маленького сина Давида. Перед Великоднем бізнесвумен вирішила влаштувати собі невеликий перепочинок і вирушила з подругою на кілька днів до Риму. Барвистими знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для прогулянок по Вічному місту Алла вибрала дуже ефектний і "смачний" наряд - довгу шовкову рожеву сукню. Зверху вона накинула світлий картатий піджак оверсайз, а доповнила образ прозорими босоніжками і сонцезахисними окулярами.

"Римські канікули. 12 км сьогодні done. Привезти вам подаруночки з Рима?" - написала Барановська.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона ефектно позувала на тлі Колізею та інших римських пам'яток. А на Великдень Алла возз'єднається з родиною біля моря.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Ці 4 дні перезавантажили мене повністю. А все почалося з дзвінка моєї Аліси)) І ми зрозуміли, що пора відлітати. Італія, люблю все в тобі, крім салонів краси. Післязавтра в цей же час я буду на березі моря, здогадалися де проведу травневі? Летить вся наша велика родина! Нарешті будемо разом з усіма", - поділилася дружина ресторатора.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники не змогли залишити без уваги шикарний образ Барановської і поспішили залишити свої коментарі.

"Мов картинка"

"Алло, Ви крута. Поєднуєте сім'ю, бізнес і відпочинок для себе, за це Вам великий респект, не кожна дівчина так зможе"

"Красива)))"

"Як Вам йде цей колір!!!!!!Дуже красиво!!!"

"Розкішна"

"Смачна цукерочка"

"Дуже подобаються Ваші босоніжки"

"Загадка, як робити такі фото. дуже красива, і СУКНЯ"

"Алло, Ви - красуня"

"Який образ"

"У вас такий шикарний смак, всі образи просто вау"

"Які НЕЙМОВІРНЕ поєднання кольорів

Нагадаємо, відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко влаштував своїй коханій дружині Аллі Барановській розкішне свято на її 24-річчя.

Раніше дружина Миколи Тищенка Барановська Алла похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.