Солодка цукерочка: дружина Тищенка прогулялася по Риму в ефектному вбранні

Дівчина вибрала для прогулянок шикарне рожеве плаття
Молода дружина Миколи Тищенко Алла Барановська не дає собі нудьгувати - нещодавно дівчина з розмахом відсвяткувала в ресторані свій 24-й день народження, крім того, вона займається бізнесом у сфері краси, допомагає чоловікові і виховує маленького сина Давида. Перед Великоднем бізнесвумен вирішила влаштувати собі невеликий перепочинок і вирушила з подругою на кілька днів до Риму. Барвистими знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для прогулянок по Вічному місту Алла вибрала дуже ефектний і "смачний" наряд - довгу шовкову рожеву сукню. Зверху вона накинула світлий картатий піджак оверсайз, а доповнила образ прозорими босоніжками і сонцезахисними окулярами.
"Римські канікули. 12 км сьогодні done. Привезти вам подаруночки з Рима?" - написала Барановська.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Вона ефектно позувала на тлі Колізею та інших римських пам'яток. А на Великдень Алла возз'єднається з родиною біля моря.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
"Ці 4 дні перезавантажили мене повністю. А все почалося з дзвінка моєї Аліси)) І ми зрозуміли, що пора відлітати. Італія, люблю все в тобі, крім салонів краси. Післязавтра в цей же час я буду на березі моря, здогадалися де проведу травневі? Летить вся наша велика родина! Нарешті будемо разом з усіма", - поділилася дружина ресторатора.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Підписники не змогли залишити без уваги шикарний образ Барановської і поспішили залишити свої коментарі.
Нагадаємо, відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко влаштував своїй коханій дружині Аллі Барановській розкішне свято на її 24-річчя.
Раніше дружина Миколи Тищенка Барановська Алла похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.