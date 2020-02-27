Не для слабкодухих: Брітні Спірс показала відео, як зламала ногу

Брітні Спірс, яка раніше невпинно радувала шанувальників відео зі спортзалу, останнім часом зникла з соцмереж. Вся справа в тому, що 38-річна співачка зламала ногу. Спочатку в мережу потрапили знімки, зроблені папараці. Потім і сама Спірс стала викладати фото з гіпсом.

Але тепер, судячи з усього, Брітні пішла на поправку. В її мікроблозі знову стали з'являтися веселі ролики. Також вона встигла викласти відео в яскраво-жовтому купальнику з екзотичного пляжу. На ньому зірка насолоджується сонцем і морем вже без гіпсу. До слова, бойфренд зірки, Сем Асгарі, оцінив його одним з перших, написавши: "Жовтий – мій улюблений колір".

Брітні на відпочинку (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

А після Брітні вирішила поділитися несподіваним роликом, де показала, як зламала ногу. Виявляється, це сталося під час тренування. Спірс крутиться і стрибає в шаленому ритмі, і так розійшлася, що в пориві невдало присіла. Характерний хрускіт, який чути навіть крізь гучну музику, викликає мурашки. Так що слабкодухим точно дивитися не варто!

Відео, де Брітні ламає ногу (відео: instagram.com/britneyspears)

"Я не танцювала протягом шести місяців, тому я була в повному захваті від цього місця!!!! І так. Я знаю, що я босоніж... Не смійтеся, але я так краще тримаюся за підлогу!!! P. S. Ви можете почути, де я зламала ногу тут... Вибачте, це досить голосно!!!", – написала Спірс.

Шанувальники почали писати слова співчуття і розповідати про те, як самі пережили щось подібне. "О боже, Бріт. Я зламав ногу так само, за винятком того, що у мене було менше волосся і більше сліз", "О, мій бог. Видужуй швидше..."...

Співачка поєднала два різних відео (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

До речі, своїм постом Брітні трохи заплутала фанатів. Багато хто відзначив, що Брітні з'єднала 2 відео в одному. Тому як спочатку її спортивний топ яскраво-жовтого відтінку. А в кінці, де вона ламає ногу, вона одягнена в білий з оборками. Скоріше за все, в першому ролику Спірс вирішила показати, що вже повернулася до занять. А в кінці – чому зникала зі спортивних тренувань.