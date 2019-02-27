Ви нудьгували? Дженніфер Лопес заворажила новим яскравим образом

Співачка поділилася кадрами зі зйомок нового сезону шоу World of Dance

Не успели поутихнуть обсуждения роскошных платьев Дженнифер Лопес с красной дорожки Оскар 2019 и вечеринки Vanity Fair, как певица вернулась к поклонникам с новым образом. Джей Ло выложила на своей странице в Instagram селфи с тарцором Дереком Хафом и певцом Ни-Йо. Снимок она дополнила шутливой подписью:

"Вы скучали по нам? Мы вернемся сегодня вечером. Оставьте свои вопросы ниже, и, возможно, я отвечу на несколько".

Таким образом певица дала поклонникам понять, что стартует новый сезон танцевального шоу World of Dance, где она выступает продюсером и судьей. И пригласила всех наблюдать за эмоциональным дэнс-баттлом в своих сториз.



Яркая Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Видимо, чтобы сделать эфир еще максимально фееричным, Дженнифер выбрала образ покрасочнее: ярко-синее атласное платье она дополнила массивными золотыми серьгами-кольцами, а также многочисленными цепочками и подвесками. Завершила его одна из любимых причесок Дженнифер: собранные на макушке и заплетенные в косу волосы. А также стильный вечерний макияж с акцентом на глаза.

Фолловеры, которых, к слову, у Джей Ло более 87 миллионов, тут же отреагировали на снимок. Помимо самых разнообразных вопросов, они засыпали звезду комплиментами: "Красавица", "Ты так совершенна", "Королева", "Трудно поверить, что тебе почти 50!!!", "Я люблю тебя!".

К слову, 49-летня певица положительно относится к своему возрасту и открыто рассказывает о своих секретах красоты. Правда, ничего сенсационного там нет: она не курит, редко употребляет алкоголь, отказалась от кофеиносодержащих напитков, сладкого, жареного. Зато включает в меню зеленые овощи, жирные сорта рыбы и полезные углеводы.

Напомним, Дженнифер Лопес с возлюбленным Алексом Родригесом показали, как готовились к красной дорожке церемонии Оскар 2019.

К слову, до этого Лопес показала трогательные семейные фото.