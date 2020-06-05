Як же я сумував: Ані Лорак і Сергій Лазарєв розбурхали мережу ніжним селфі

Артисти зустрілися після довгого карантину
Ані Лорак (Кароліна Куєк) і Сергію Лазарєву давно приписую роман, хоч артисти наполегливо стверджують, що їх пов'язує багаторічна міцна дружба. Будь-яка спільне поява зірок тут же стає предметом бурхливих обговорень, а їх ніжні обійми дають прихильникам їжу для роздумів і наштовхують на думку, що знаменитості відчувають один до одного не тільки людську симпатію, але і щось більше. Так, Ані та Сергій одночасно розмістили на своїх Instagram–сторінках ніжне спільне селфі, на якому, до речі, позують притиснувшись один до одного і зовсім без масок і захисних засобів.
На співакові – чорна сорочка, а артистка вибрала затишну куртку з капюшоном , сливовий світшот і бейсблоку.
"Що мені дощ проливний, коли мої друзі зі мною", - підписала фото співачка.
Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/anilorak)
Артист був більш багатослівний і висловив свою радість від зустрічі з колегою, назвавши її справжнім ім'ям – Кароліна.
"Як же я сумував за тобою, люба Кароліна. Через роки, через відстані , наша дружба міцна і стабільна! Слава Богу!" - зазначив під спільним фото з Лорак Сергій. Співачка залишив під записом кілька смайлів, включаючи сердечка.
Шанувальники охоче взялися обговорювати стосунки артистів: хтось захоплювався їх міцною дружбою, інші ж стверджували, що Ані і Сергій – чудова пара.
Скріншот коментарів
Раніше Ані Лорак показала спокусливе фото і заспівала про закоханість.
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Автор: Lite