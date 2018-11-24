ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Скрипка вибирав жону по килимку, а Нікітюк машину – по запаху

Lite » Зірки 24.11.2018 - 07:53
Скрипка вибирав жону по килимку, а Нікітюк машину – по запаху
Олег Скрипка. Фото: Прес-служба Нового каналу

Знаменитості поділилися своїми історіями про побут

Днями відбулися зйомки нового випуску шоу " Хто зверху?, де українські зірки здивували розповідями про своє "земне" життя.

Олег Скрипка розповів про "килимовомий" лайфхак:

"Моя мама завжди містила будинок в абсолютній чистоті, – згадує знаменитий музикант. – І, звичайно, ми, чоловіки, завжди шукаємо жінку, схожу на матір. Кожен раз, коли я знайомився з дівчиною і приходив до неї додому в гості, відразу дивився на килимок біля вхідних дверей. Якщо він лежав криво – розвертався і не входив. Адже був впевнений: якщо криво лежить килимок, то й діти не будуть нагодовані, і з такою дівчиною не про що розмовляти".

Скрипка вибирав жону по килимку, а Нікітюк машину – по запахуЛеся Нікітюк. Фото: Прес-служба Нового каналу

Леся Нікітюк знайшла авто по запаху:

"Як-то на свій день народження я зробила собі подарунок – автомобіль. Приїхала в автосалон, купила авто, і на ньому ж приїхала під власний будинок неймовірно щасливою. Зайшла додому. Вранці виходжу – машини немає! Вкрали. Але вже через кілька годин знайшли. Правда, виявили цілих два авто точно такого ж кольору і моделі. Я відразу почала нюхати салон, щоб розрізнити, моє воно. Адже вибирала саме шкіряний! І тільки потім до мене дійшло, що набагато простіше просто подивитися на номери машини. Вийшла, глянула і виїхала на своєму подарунок!".

Нагадаємо, раніше Лесю Нікітюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою.

Також Нікітюк зачарувала фанів "мимимишным" фото з собачкою.

Крім того, ми писали про те, що Леся Нікітюк звернулася до своїх хейтерам. Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням покинути проект Танці з зірками. На що Никитюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

Відео: РБК-Україна

Новини України Олег СкрипкаЛеся Нікітюкзвезды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся