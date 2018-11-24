Скрипка вибирав жону по килимку, а Нікітюк машину – по запаху

Олег Скрипка. Фото: Прес-служба Нового каналу

Знаменитості поділилися своїми історіями про побут

Днями відбулися зйомки нового випуску шоу " Хто зверху?, де українські зірки здивували розповідями про своє "земне" життя.

Олег Скрипка розповів про "килимовомий" лайфхак:

"Моя мама завжди містила будинок в абсолютній чистоті, – згадує знаменитий музикант. – І, звичайно, ми, чоловіки, завжди шукаємо жінку, схожу на матір. Кожен раз, коли я знайомився з дівчиною і приходив до неї додому в гості, відразу дивився на килимок біля вхідних дверей. Якщо він лежав криво – розвертався і не входив. Адже був впевнений: якщо криво лежить килимок, то й діти не будуть нагодовані, і з такою дівчиною не про що розмовляти".

Леся Нікітюк. Фото: Прес-служба Нового каналу

Леся Нікітюк знайшла авто по запаху:

"Як-то на свій день народження я зробила собі подарунок – автомобіль. Приїхала в автосалон, купила авто, і на ньому ж приїхала під власний будинок неймовірно щасливою. Зайшла додому. Вранці виходжу – машини немає! Вкрали. Але вже через кілька годин знайшли. Правда, виявили цілих два авто точно такого ж кольору і моделі. Я відразу почала нюхати салон, щоб розрізнити, моє воно. Адже вибирала саме шкіряний! І тільки потім до мене дійшло, що набагато простіше просто подивитися на номери машини. Вийшла, глянула і виїхала на своєму подарунок!".

Нагадаємо, раніше Лесю Нікітюк у відвертому вбранні порівняли з пантерою.

Також Нікітюк зачарувала фанів "мимимишным" фото з собачкою.

Крім того, ми писали про те, що Леся Нікітюк звернулася до своїх хейтерам. Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням покинути проект Танці з зірками. На що Никитюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

Відео: РБК-Україна