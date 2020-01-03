Скоро весілля? Леонардо Ді Капріо відвіз юну кохану на райські острови

Леонардо Ді Капріо намагається слідкувати, щоб особисте життя залишалася особистим, не коментуючи його і не даючи прямих відповідей на питання. Тим самим провокуючи про себе ще більше чуток. Навіть стосунки з 22-річною Камілою Мороне в пресі називають не більше ніж прикриттям. Але періодично популярний голлівудський актор і його молода пасія все ж примудряються розвіяти подібні домисли.

Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Зараз 45-річний Леонардо і 22-річна Камілла вирушили проводити новорічні канікули на острів Сент-Бартелемі. Як зазвичай, зірка «Титаніка» і «Великого Гетсбі» хотів приховав цей факт. Але всюдисущі папараці встигли зняти парочку на пляжі. За чутками, Лео і Каміла зустріли там Новий рік і мають намір залишитися на якийсь час. Сама ж дівчина на своїй сторінці в Instagram не афішує відносини з коханим. Все, що вона показала шанувальникам – це екзотичних черепашок в блакитній воді.

Каміла полягає у відносинах з Лео вже 2 роки (фото: instagram.com/camilamorrone)

До речі, на думку інсайдерів, стосунки пари скоро вийдуть на новий рівень. Так, Лео нібито має намір одружитися з моделю з аргентинськими корінням. До такого рішення сина підштовхує і мати Ді Капріо, яка давно вже мріє про онуків. Цікаво, що жінка, яку почато називали причиною розставання Лео з багатьма дівчатами, цього разу вибір сина схвалила. Вона називає Камілу вельми вдалою кандидатурою на роль невістки, та й сама Мороне в захваті від мами Леонардо. Що ж, поживемо – побачимо.

Нагадаємо, Лео і Каміла почали зустрічатися в 2017-му році. До цього голлівудський ловелас кохав безляч юних моделей, не зумівши зав'язати міцних тривалих стосунків ні з однією з них. Періодично в мережі також з'являються чутки про нетрадиційну орієнтацію актора. Втім, сам він їх старанно спростовує появою на людях з новою красунею.