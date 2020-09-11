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Скоро весілля? Бред Пітт розповів, як бачить спільне майбутнє з Ніколь Потуральскі

П'ятниця 11 вересня 2020 19:32
Скоро весілля? Бред Пітт розповів, як бачить спільне майбутнє з Ніколь Потуральскі
Бред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: Lite

Стосунки пари стрімко розвиваються

Роман 56-річного голлівудського актора Бреда Пітта і 27-річної німецької моделі Ніколь Потуральскі став головною темою для обговорення світових ЗМІ. Їм вдалося віртуозно приховувати стосунки цілих дев'ять місяців, але коли про них стало відомо, пара не стала нічого заперечувати. Тепер всі пильно стежать за розвитком подій.

Скоро весілля? Бред Пітт розповів, як бачить спільне майбутнє з Ніколь Потуральскі

Бред Пітт не збиратися зв'язувати себе новим шлюбом (фото: instagram.com/brioni_official)

На днях стало відомо, що Бред Пітт має намір зробити зі своєї дівчини нову зірку Голлівуду, вже підшукуючи їй відповідні ролі в кіно. Від Ніколь потрібно тільки завзятість у розвитку акторських навичок. Наступне важливе питання, яке хвилює фанатів по всьому світу – чи збирається він одружитися на молодій коханій.

Як повідомляє джерело, наближене до артиста, весілля в плани голлівудського серцеїда не входить. З різних причин, одна з яких – гіркий досвід розлучення з екс-дружиною Анджеліною Джолі. Ще одна перешкода на шляху до сімейного щастя пари – статус самої Потуральскі, яка все ще одружена з німецьким ресторатором. У них з чоловіком, який старший Ніколь на 41 рік, є спільний син. Так що дівчина й сама не поспішає змінювати своє положення.

Скоро весілля? Бред Пітт розповів, як бачить спільне майбутнє з Ніколь ПотуральскіНіколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)

До речі, сам чоловік Потуральскі не має нічого проти нового роману дружини, бажаючи їй щастя. Єдине, що його бентежить – це пильна увага з боку світової громадськості. За чутками, саме чоловік моделі познайомив її з Бредом Піттом.

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