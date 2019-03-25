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"Скоро поповнення?" Осадча в прозорому вбранні спровокувала суперечки в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 10:22
"Скоро поповнення?" Осадча в прозорому вбранні спровокувала суперечки в мережі
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча показала спільне фото з чоловіком

Сімейна пара телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова не перестає захоплювати шанувальників своїм трепетним ставленням один до одного. Нещодавно зірки влаштували вікенд в Європі і з задоволенням ділилися кадрами, зробленими під час подорожі в Італію і німецький Мюнхен. Знаменитості виглядали щасливими і розслабленими, а блиск їх закоханих очей уважні шанувальники побачили відразу. В цей раз Катя вирішила показати в Instagram спільне фото з чоловіком на сцені шоу "Голос країни 9". Правда, знімок викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Ведуча відображена в оригінальній сукні лавандового відтінку з прозорою спідницею і рюшами від українського бренду theCOAT і босоніжках з тонкими ремінцями. Вона сперлася рукою на надійне плече чоловіка, якій позує у костюмі-трійці і кросівках – трендове сценічний образ в стилі смарт-кежуал Юрію дуже до лиця!

Деякі шанувальники припустили, що зірка знаходиться в цікавому положенні і поділилися своїми думками в коментарях. "Катю, у вас скоро буде поповнення? Якщо це так, то ми Вас вітаємо", - написала одна з підписниць ведучої. Її підтримала ще одна: " Я про це теж подумала".

&quot;Скоро поповнення?&quot; Осадча в прозорому вбранні спровокувала суперечки в мережі

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Решта фолловерів розгорнули жарку дискусію навколо вбрання Осадчої – одним він припав до смаку, а інші розкритикувала її неординарну сукню.

"Виглядаєте приголомшливо!", "Симпатична сукня", "Ваша сукня дуже красива", "Все супер... Але ця сукня?", "Красива пара, але сукня – жах", "Що це на Каті за шторка?", "Гарна сукня, аж дух захоплює - так вам, Катерино, до лиця!", "Катя, які у Вас завжди яскраві образи і шикарні сукні! Просто супер!", "Так ти неперевершена Катя", "Дуже гарні! І сукня гарна - все інше говорять від заздрощів", - ділилися думками коментатори.

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили мережу романтичним спільним фото.

Раніше Катя Осадча показала оригінальний образ в блискучому комбінезоні.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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