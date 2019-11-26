Сумуємо біля ялинки: MOZGI розповіли про найтрешовіший Новий рік у їхньому житті

Учасники відомої групи MOZGI на зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, пригадали свій найтрешовіший Новий рік, а також поділилися цікавими методами, як оминути святкові корки під час корпоративів.

Музиканти зізналися – для них найгіршим Новим роком виявився той, під час якого вони не мали святкових корпоративів.

"Найтрешовіший – це коли в нас немає корпоративу, ми сумуємо, сидимо біля ялинки і це треш! Повний треш! Артист повинен зустрічати свята на сцені – це його прямий обов’язок! Ми завжди знаходимося поруч із тими людьми, хто або вживає, або виживає", – розповів учасник гурту MOZGI DJ Bloodless журналістам каналу "Україна".

А от коли в артистів на свято заплановано багато концертів – це радість і особливі емоції. І не лише від енергії та оплесків, адже на корпоратив ще треба доїхати.

"Я пам’ятаю моменти, коли, наприклад, у нас було 3-4 концерти за ніч, тому 4-й концерт – це той час, коли ми найвеселіші. Але також це буває о 4-й годині ранку, і тому ми дуже сильні. Кажуть, що артисти краще виживають на новорічні свята, бо в них вже є імунітет", – коментує Позитив.

DJ Bloodless зізнається – вони з учасниками гурту мають особливий трансфер на Новий рік:

"Ми, як і всі артисти, переміщаємося на швидкій допомозі, тому нам завжди можуть надати цю допомогу".

Та Позитив зазначає – "швидка" чоловікам потрібна не через погане самопочуття, хоча іноді доводиться "пограти на публіку":

"Але це не через стан здоров’я, а через трафік доріг – коли дороги не розчищені або великі корки. Тому інколи доводилося робити вигляд, що комусь погано", – пояснив учасник гурту "MOZGI" Позитив за лаштунками грандіозного новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Фото: ТК "Україна"

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу каналу "Україна" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.