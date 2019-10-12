Скільки щастя! Лілія Ребрик замилувала запальним танцем чоловіка з донькою

Ведуча показала, як розважаються щасливі тато з донькою
Лілія Ребрик душі не чує в своїй сім'ї – чоловікові хореографу Андрію Дикому і донечках Діані і Поліні. Вона зізнається, що діти – це її найкращий і ефективний тренажер, запорука стрункості і квітучого вигляду. Відносини теледіви з чоловіком її прихильники вважають ідеальними – пара підтримує один одного і не забуває дарувати ніжність і пристрасть, адже вони не тільки тато і мама, але ще і чоловік і жінка! Дбайливий Андрій обожнює своє "жіноче царство" і, якщо старша донька вже займається танцями, то молодша поки тільки спостерігає. Втім, енергійний Андрій вирішив закрутити Полінку під музику і дати їй справжній майстер-клас.
На сторінці в instagram Лілія розмістила відео, на якому чоловік кружляє доньку в танці під рахунок. Ролик був записаний під час танцювальних змагань – на задньому фоні видно танцюючі пари.
"Наш суботній ранок почався так. Всім усміхатися. P. S. Шукаємо партнера", - з гумором підписала вона веселі кадри.
В коментарях підписники ведучої захопилися танцем Андрія і Поліни, а також залишили компліменти для щасливої сім'ї.
Скріншот коментарів
До речі, Лілія Ребрик показала ефектний осінній фотосет в парку Феофанія.
До слова, вона приїхала в улюблене місце в межах міста разом з коханим чоловіком і показала романтичні фото.