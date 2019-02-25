Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга

Певица викликала захват у шанувальників новою фотосесією зі своїм улюбленцем

Известная певица Ани Лорак, которая недавно пережила болезненный развод с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, снова демонстрирует поклонникам цветущий внешний вид и неиссякаемый оптимизм. Она опубликовала в Instagram фотосессию со своим верным другом, которого любит за преданность и искреннюю любовь.

Певица одета в зимнюю кожаную дубленку-косуху с мехом, черные облегающие штаны, белый свитер и массивные каблуки, а рядом с ней на камеру позирует четырехлапый товарищ – собака породы хаски.

"Собаки - наши верные друзья. Сколько любви и преданности в этом создании", - поделилась своими мыслями Каролина.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонникам звезды трудно было не согласиться с ее отвержением. Они не только поддержали позицию певицы, но и одарили ее щедрыми комплиментами.

"Шикарная девушка, и собака классная", "Такие классные! Красивые!", "Красавица самая лучшая! А песик просто лапачка", "Ура, у вас тоже появился любимый дружочек!", "Ну как это мило. Очень добрые и нереально живые фотографии", "Какая же вы милая и красивая и собачка это лучше, чем некоторые люди", - отмечали комментаторы.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Интересно, что экс-супруг Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу тоже души не чает в собаках. Так, он регулярно размещает в InstaStories фото и видео с участием своих любимчиков – собак породы акита ину.

Скриншот фото (instagram.com/muratnalca)

Ранее, Ани Лорак взбудоражила поклонников совместным фото с Сергеем Лазаревым, который будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2019" в Израиле.

Напомним, что нежный образ Ани Лорак в розовой шубке сравнили с аналогичным look'ом Насти Каменских.

Видео: РБК-Украина