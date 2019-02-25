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Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2019 - 14:57
Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица викликала захват у шанувальників новою фотосесією зі своїм улюбленцем

Відома співачка Ані Лорак, яка нещодавно пережила болісне розлучення з бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, знову демонструє шанувальникам квітучий зовнішній вигляд і невичерпний оптимізм. Вона опублікувала в Instagram фотосесію зі своїм вірним другом, якого любить за щиру відданість і любов.

Співачка одягнена в зимову шкіряну дублянку-косуху з хутром, чорні облягаючі штани, білий светр і масивні підбори, а поруч з нею на камеру позує чотирилапий товариш – собака породи хаскі.

"Собаки - наші вірні друзі. Скільки любові та відданості в цьому створенні", - поділилася своїми думками Кароліна.

Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальникам зірки важко було не погодитися з її твердженням. Вони не тільки підтримали позицію співачки, але й обдарували її щедрими компліментами.

"Шикарна дівчина, і собака класна", "Такі класні! Красиві!", "Красуня найкраща! А песик просто лапачка", "Ура, у вас теж з'явився коханий друже мій!", "Ну як це мило. Дуже добрі і нереально живі фотографії", "Яка ж ви мила і красива і собачка це краще, ніж деякі люди", - відзначали коментатори.

Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга

Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Цікаво, що екс-чоловік Ані Лорак, ресторатор Мурат теж обожнює собак. Так, він регулярно розміщує в InstaStories фото і відео з участю своїх улюбленців – собак породи акіта іну.

Скільки відданості! Ані Лорак показала свого вірного друга

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Раніше, Ані Лорак розбурхала шанувальників спільним фото з Сергієм Лазарєвим, який буде представляти Росію на конкурсі "Євробачення 2019" в Ізраїлі.

Нагадаємо, що ніжний образ Ані Лорак у рожевій шубці порівняли з аналогічним look'ом Насті Каменських.

Відео: РБК-Україна

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