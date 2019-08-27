Скільки ніжності і любові: переможниця Холостяк 9 зворушила фото з коханим

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зазначила, що у них з Микитою скоро буде важлива річниця

На подив багатьох, після закінчення 9 сезону проекту Холостяк пара, що склалася в рамках шоу, не розпалася, як це бувало в попередніх сезонах, а все ще разом. Микита Добринін і Дарія Квіткова дуже щасливі і навіть живуть разом, не бажаючи розлучатися ні на секунду. 21-річна дівчина, яка раніше зізналася у своїх дивацтвах, зворушила шанувальників їхньої пари новим ніжним кадром з коханим і нагадала про важливу дату в їхньому житті.

Даша опублікувала фото, на якому вони з Микитою відображені в Італії, на Амальфітанському узбережжі. Красуня позує біля перил на краю скелі з прекрасними видами, а коханий ніжно обіймає її ззаду і цілує в щоку.

"31го серпня буде рівно рік, як ми з @nikitadobrynin познайомилися. Ви спостерігали за всією нашою історією, за її початком і продовженням. Ми вирішили зробити конкурс на найтепліше відео про нас, яке ви зможете змонтувати. Ми виберемо найкращі відео та зробимо максииимально круті подарунки, за всі старання і вкладення душі + розміщу це відео у себе на сторінці, з відміткою автора", - пообіцяла Квіткова.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Фолловери поспішили залишити розчулені відгуки парочці, зазначаючи, що від них так і віє любов'ю і щастям.

Які пупсики

Ви дуже гарна пара. Щастя Вам!

Щасливі! Скільки ніжності і любові передає цей знімок....

милі та позитивні,повністю імпонуєте один одному

Ви неймовірні!!! Щасливі!!! Закохані!!! Щастя Вам

Такі милі

Яке тепле фото

Такі мимишные

Які ж ви. Будьте щасливі

Ідеальна пара. Щастя Вам Та нескінченної любові

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше Дарія Квіткова раптово заговорила про особисті проблеми, дівчина запропонувала обговорити тему сварок і зрад у парі, і чи варто в такі нюанси відносин присвячувати друзів.

Раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.