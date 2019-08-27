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Скільки ніжності і любові: переможниця Холостяк 9 зворушила фото з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 21:29
Скільки ніжності і любові: переможниця Холостяк 9 зворушила фото з коханим
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зазначила, що у них з Микитою скоро буде важлива річниця

На подив багатьох, після закінчення 9 сезону проекту Холостяк пара, що склалася в рамках шоу, не розпалася, як це бувало в попередніх сезонах, а все ще разом. Микита Добринін і Дарія Квіткова дуже щасливі і навіть живуть разом, не бажаючи розлучатися ні на секунду. 21-річна дівчина, яка раніше зізналася у своїх дивацтвах, зворушила шанувальників їхньої пари новим ніжним кадром з коханим і нагадала про важливу дату в їхньому житті.

Даша опублікувала фото, на якому вони з Микитою відображені в Італії, на Амальфітанському узбережжі. Красуня позує біля перил на краю скелі з прекрасними видами, а коханий ніжно обіймає її ззаду і цілує в щоку.

"31го серпня буде рівно рік, як ми з @nikitadobrynin познайомилися. Ви спостерігали за всією нашою історією, за її початком і продовженням. Ми вирішили зробити конкурс на найтепліше відео про нас, яке ви зможете змонтувати. Ми виберемо найкращі відео та зробимо максииимально круті подарунки, за всі старання і вкладення душі + розміщу це відео у себе на сторінці, з відміткою автора", - пообіцяла Квіткова.

Скільки ніжності і любові: переможниця Холостяк 9 зворушила фото з коханим

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Фолловери поспішили залишити розчулені відгуки парочці, зазначаючи, що від них так і віє любов'ю і щастям.

  • Які пупсики
  • Ви дуже гарна пара. Щастя Вам!
  • Щасливі! Скільки ніжності і любові передає цей знімок....
  • милі та позитивні,повністю імпонуєте один одному
  • Ви неймовірні!!! Щасливі!!! Закохані!!! Щастя Вам
  • Такі милі
  • Яке тепле фото
  • Такі мимишные
  • Які ж ви. Будьте щасливі
  • Ідеальна пара. Щастя Вам Та нескінченної любові

Скільки ніжності і любові: переможниця Холостяк 9 зворушила фото з коханим

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше Дарія Квіткова раптово заговорила про особисті проблеми, дівчина запропонувала обговорити тему сварок і зрад у парі, і чи варто в такі нюанси відносин присвячувати друзів.

Раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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