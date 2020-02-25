Скільки Меган Маркл і принц Гаррі можуть заробити на Instagram: експерти назвали колосальну суму

Меган Маркл і принц Гаррі ще 8 січня оголосили світові про бажання зректися від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Як неодноразово зазначалося, після відмови герцоги Сассекські не тільки зможуть "робити, що захочуть", але також не будуть отримувати фінансування з держбюджету. Після чого увагу шанувальників монаршої родини Великобританії тепер прикута до майбутнього молодої сім'ї. Всіх цікавить, як тепер Меган і Гаррі планують заробляти і покривати свої чималі витрати. Приміром, днями журналістам стало відомо, що навесні Меган і Гаррі планують переїхати в США - ближче до мами Меган Дорії Регланд. Парочка вже пригледіла особняк в Малібу, який оцінюють в 7 мільйонів доларів! В особняку розташувалося 10 ванних кімнат, 8 спалень, домашній кінотеатр і винний льох. А на його території розмістили гараж на чотири машини, басейн і тенісний корт.

Експерти вже неодноразово наголошували, що завдяки "Мегзіту" герцоги Сассекські отримали колосальну світову популярність. Напевно їм доведеться відбиватися від ділових пропозицій, які принесуть їм статок. Однак є ще одне джерело доходу, завдяки якому Меган і Гаррі можуть забезпечити собі розкішне та безтурботне майбутнє - instagram-сторінка герцогів Сассекських.

Так, вартість одного рекламного оголошення на сторінці Меган і Гаррі в мережі instagram експерти оцінили в 85 тисяч фунтів стерлінгів, а це більше 2,5 мільйонів гривень. Такий підрахунок зробили експерти видання The Sun.

Згідно аналітиці експертів, всього за якийсь місяць кількість підписників сторінки @sussexroyal зросла на 10%. На даний момент за життям герцогів Сассекських стежать понад 11,2 млн фоловерів. Такої популярності достатньо, щоб забезпечити потреби сім'ї з трьох осіб.

Аналітики також підкреслили, що вартість аналогічної рекламної публікації на сторінці герцогів Кембриджських Кейт Міддлтон і принца Вільяма вони оцінили вдвічі дешевше. Знову-таки, все через стрімку популярність Меган і Гаррі в світлі їх зречення.

Звичайно ж, є кілька "але". По-перше, скористатися всіма перевагами своєї популярності Меган і Гаррі поки що не можуть. Як повідомлялося раніше, офіційне зречення герцогів Сассекських від королівських обов'язків вступить в силу з 1 квітня. До цього часу їх чекає ще кілька візитів до Великобританії.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також Її Величність Єлизавета II заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я "Royal Sussex" не тільки для офіційних візитів і представництв, а також для комерційних проектів. А це означає, що Меган і Гаррі треба буде якось перейменувати свою instagram-сторінку. Королева Великобританії жорстко обмежила можливість молодшого онука і його дружини як-небудь заробити на імені монаршої сім'ї.

Зазначимо, що таке рішення Єлизавети буквально руйнує плани Меган і Гаррі. Пара не тільки встигла зареєструвати під своїм брендом десятки товарів. Але також витратити чималі гроші на створення сайту "Sussex Royal", благодійного фонду і ще низки проектів.

Нагадаємо, що Меган і Гаррі прилетять в Лондон з офіційним візитом 9 березня 2020 року - на особисте прохання королеви Єлизавети II. В останній раз виконавши свої королівські обов'язки.