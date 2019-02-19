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Казкова красуня: Віра Брежнєва захопила мережу сміливими образами


Співачка продемонструвала пікантне вбрання зі свого нового кліпу

Известная певица Вера Брежнева, недавно презентовавшая новую видеоработу на песню "Любите друг друга", показала поклонникам оригинальные образы из клипа. Фотоссессией в смелом платье и самобытных аксессуарах она поделилась в Instagram.

На снимках артистка предстала перед поклонниками в полупрозрачном эффектном наряде с юбкой из бахромы. Он был расшит серебряным бисером и украшен камнями в и оригинальным аксессуаром в области талии. На шее также красовалось неординарное украшение в стилистике всего наряда.

"Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс! Я не видела столько репостов, сторис. И это невероятно. Спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял , но поймёт. В любом случае вы не остались равнодушными", - обратилась она к подписчикам.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники не упустили возможности поделиться впечатлениями от видео, а также засыпали Веру искренними комплиментами.

"Это лучшее за последнее время, что я видела, до слез", "Эти глаза. Я просто утонула в них", "Бесподобная", "Чудесная", "Красотка, просто супер", "Вера, вы просто красавица", "Вы такая классная, нежная не вульгарная, женственная. А еще работяга", "Милое прелесное очарование", "Шикарная Вера... Шикарный клип", - писали фолловеры.

 

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Напомним, что Вера Брежнева удивила сменой имиджа – она предстала перед фанами с новым и необычным цветом волос.

Ранее Вера Брежева показала, как готовится к концертам. Она запечатлена во время репетиции в непривычном образе.

Видео: РБК-Украина

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