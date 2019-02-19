Казкова красуня: Віра Брежнєва захопила мережу сміливими образами

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка продемонструвала пікантне вбрання зі свого нового кліпу

Відома співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно презентувала нову відеороботу на пісню "Любите друг друга", показала шанувальникам оригінальні образи з кліпу. Фотоссессией в сміливій сукні і самобутніх аксесуарах вона поділилася в Instagram.

На знімках артистка з'явилася перед шанувальниками в напівпрозорому чудовому вбранні зі спідницею з бахроми. Він був розшитий срібним бісером та оздоблений камінням та оригінальним аксесуаром в області талії. На шиї також красувалося неординарне прикраса у стилістиці всього образу.

"Хочу зізнатися, що перший раз за довгий час кліп викликав такий резонанс! Я не бачила стільки репостов, сторіс. І це неймовірно. Спасибі всім, хто зрозумів, всім, хто не зовсім, хто не зрозумів , але зрозуміє. У будь-якому випадку ви не залишилися байдужими", - звернулася вона до передплатників.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники не упустили можливості поділитися враженнями від відео, а також засипали Віру щирими компліментами.

"Це найкраще, що я бачила, до сліз", "Ці очі. Я просто потонула в них", "Незрівнянна", "Чудова", "Красуня, просто супер", "Віра, ви просто красуня", "Ви така класна, ніжна не вульгарна, жіночна. А ще роботяга", "Мила незрівнянна чарівність", "Шикарна Віра... Шикарний кліп", - писали фолловери.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що Віра Брежнєва здивувала зміною іміджу – вона постала перед фанами з новим і незвичним кольором волосся.

Раніше Віра Брежева показала як готується до концертів. Вона зображена під час репетиції в незвичному образі.

Відео: РБК-Україна