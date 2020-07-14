Як у казці: Леся Нікітюк в спортивному луці показала неймовірно мальовниче місце

Леся Нікітюк може бути дуже різною - як ефектною фатальною жінкою, так і смішною і кумедною. Так, під час роботи над шоу "Хто зверху?" телеведуча приміряла кілька оригінальних образів, які не побоялася показати своїм шанувальникам. А під час подорожей по Україні в рамках зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка" зірка частенько віддає перевагу зручному спортивному вбранню.

Зараз Леся з командою перебуває на Тернопільщині, де вони побували біля знаменитого і неймовірно мальовничого Плебанівського віадука. Звичайно ж, теледіва не упустила випадку зробити ефектні фотографії!

Леді Ле позує на барвистому фоні в стильному спортивному аутфиті - штанах з накладними кишенями кольору хакі, білій водолазці і кросівках. Свої довгі біляві локони Нікітюк залишила розпущеними.

"Наша сьогоднішня мальовнича зупинка 120-літній Плебанівський віадук, що входить до 12 шедевральних віадуків України та світу! Знали про нього???" - прокоментувала кадри ведуча.

Леся Нікітюк позувала на тлі мальовничого віадука (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі активно захоплюються красою віадука і самої Лесі в коментарях.

Дууууже гарна

Красуня

Звісно чула, мрію там побувати

Я там бувала

Просто #чарівнийтернопіль як з фільму про чарівників

Це в нас на Тернопільщині

Прикольні шаровари))

Гарна людина, на гарном фоні

Як в Гарі Поттеру

Леся ві Неперевершена, дуже раді вас були бачіті у Теребовлі

Лесь, подаруй мені штани, дуже гарні

Дуже гарний вигляд

Леся топ

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в облягаючому "космічному" вбранні хамелеона вразила гнучкістю кішки і іскрометним гумором.