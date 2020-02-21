Сказали, що я пошкодую: Анна Сєдокова кардинально змінила імідж

Весняні зміни артистки багатьом не припали до смаку
Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нерідко публікує в мережі відверті кадри - так, нещодавно співачка блиснула пишними грудьми в пікантному платті і поміркувала про те, якою може і повинна бути хороша дівчинка. Зірка також не боїться експериментувати із зовнішністю - напередодні приходу весни їй захотілося змін і вона досить кардинально змінила імідж. Своєю новою зачіскою Анна похвалилася в Instagram.
Довговолоса Анна стала володаркою пишного чубчика - за її словами, вона зістригла його вперше в житті. При цьому багато відмовляли виконавицю і говорили, що вона про це пошкодує, а деякі навіть образилися!
Спочатку Сєдокова показала відео з салону, на якому зображений сам процес стрижки та укладання.
Відео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Цього не очікували від мене навіть близькі. Деякі навіть образилися, але у мене вперше в житті справжній мій #Чубчик !!!!! Як його правильно укласти і підстригти у цьому відео", - написала артистка.
А пізніше Анна опублікувала і фото в новому образі.
"Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике!
І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?" - поцікавилася думкою шанувальників співачка.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Більшості фоллоров новий образ зірки не сподобався, деякі зазначили, що з чубчиком вона виглядає старше і порадили позбутися від нього. Але знайшлися і такі, хто підтримав Анну.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, старша дочка Анни Сєдокової збентежила визнанням про те, як це мати таку знамениту маму - дівчинці доводиться непросто.