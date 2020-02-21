Сказали, що я пошкодую: Анна Сєдокова кардинально змінила імідж

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Весняні зміни артистки багатьом не припали до смаку

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нерідко публікує в мережі відверті кадри - так, нещодавно співачка блиснула пишними грудьми в пікантному платті і поміркувала про те, якою може і повинна бути хороша дівчинка. Зірка також не боїться експериментувати із зовнішністю - напередодні приходу весни їй захотілося змін і вона досить кардинально змінила імідж. Своєю новою зачіскою Анна похвалилася в Instagram.

Довговолоса Анна стала володаркою пишного чубчика - за її словами, вона зістригла його вперше в житті. При цьому багато відмовляли виконавицю і говорили, що вона про це пошкодує, а деякі навіть образилися!

Спочатку Сєдокова показала відео з салону, на якому зображений сам процес стрижки та укладання.

Відео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Цього не очікували від мене навіть близькі. Деякі навіть образилися, але у мене вперше в житті справжній мій #Чубчик !!!!! Як його правильно укласти і підстригти у цьому відео", - написала артистка.

А пізніше Анна опублікувала і фото в новому образі.

"Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике!

І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?" - поцікавилася думкою шанувальників співачка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Більшості фоллоров новий образ зірки не сподобався, деякі зазначили, що з чубчиком вона виглядає старше і порадили позбутися від нього. Але знайшлися і такі, хто підтримав Анну.

Неа, без чубка ти молодший..

Ви красуня, але все-таки без чубчика було краще

Без чубчика

Мені без чубчика більше подобається ) але в будь-якому випадку красуня і так і так

Краще без чубчика!

Без чубчика крутіше, але для весняних змін цілком)

Якщо хочеш, чому ні? Завжди можна відростити, заколоти, якщо перестане подобатись! Зміни завжди добре-нові емоції)

Без чубчика було краще, але головне, щоб вам подобалося

Дуже шикарно

Якщо хочеться значить треба робити і все

Без чубчика

Як то не дуже Якийсь лялькове обличчя негарно... І чубчик не йде

Ульотна зачіска вам дуже йде

Краще без чубчика, але все одно красуня!

Волосся не зуби, відросте! За зміни

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, старша дочка Анни Сєдокової збентежила визнанням про те, як це мати таку знамениту маму - дівчинці доводиться непросто.