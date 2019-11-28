"Сяюча" Оля Полякова у прозорому топі з камінням заворожила ідеальними формами

Оля Полякова звикла епатувати публіку відвертими вбраннями, оригінальними образами та хітами, які тут же "йдуть у народ". "Королева ночі" перетворює кожну свою появу на публіці в сенсацію і кружляє голову не тільки ефектними аутфітами, але і ідеальними формами в них. Артистка прийшла на церемонію нагородження від програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" в сяючій відвертій сукні по фігурі і доповнила урочистий лук сітчастою накидкою з камінням.

На вечірці "Ніч Химер", в рамках якої проходило вручення пам'ятних статуеток пристутстнім зірок, Оля з'явилася в розкішному образі. "Суперблондинка" здобула перемогу в спеціальній номінації "Знову королева року".

Її розкішна блискуча сукня-міді на тонких бретелях в точності повторювала плавні вигини ідеальної фігури співачки, а сітчата накидка з довгим рукавом надавала пікантності образу.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

На червоній доріжці Королева ночі поспілкувалася з травесті-дівою Монро, яка радо зустрічала гостей. На співачці була також кожана куртка-косуха, яку вона зняла в залі.

Фото: Оля Полякова та травесті-діва Монро (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Макіяж зірки також не поступався за ефектностю вбранню. Вона вибрала червону помаду, зробила фірмові стрілки, а білі локони красиво уклала в м'які хвилі.

Фото: Оля Полякова та Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, що на заході також засвітилися Потап і Настя Каменських. Співачка вибрала для івенту прозоре чорне плаття і экставагантні окуляри-маску. Вона привітала коханого чоловіка Потапа з нагородою пристрасним поцілунком на очах у присутніх.