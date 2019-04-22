"Сяє щастям": схудла Каменських в тренчі полонила зовнішнім виглядом

Популярна співачка Настя Каменських, яка співає під псевдонімом NK, зуміла не тільки впоратися із зайвою вагою, але і стати відмінним прикладом мотивації для інших. Артистка пропагує активний спосіб життя, а її зовнішній вигляд, пружні форми і плавні вигини давно стали предметом захоплення шанувальників, які почали хотіти не "попу як у Кім", а "фігуру як у Насті". Так, зірка продемонструвала в Instagram стильний образ в ультрамодному класичному тренчі мигдалевого відтінку.

Співачка вийшла на прогулянку в лаконічному casual look'у – крім тренча, артистка віддала перевагу чорній водолазці, лосинами і масивним черевиків зі шнурівкою. Також вона похвалилася великою кількістю сережок на вусі від мочки до краю – срібні "кільця" і кафи, які зараз на піку популярності.

Легкий природний макіяж з акцентом на очі, кучеряве волосся і чарівна посмішка довершили повсякденний образ Насті.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото шанувальникам припали до душі – вони зазначили, що співачка помітно схудла, адже пояс на плащі тільки підкреслив її струнку талію, а її очі буквально світяться щастям.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Королева шоу-бізнесу! Щастя", "Дуже красива дівчина", "Неповторна Настюша", "Така мила", "Настя світиться щастям", "Шикарно виглядаєш!", "Ти найкраща і красива! Досить худнути ! Так супер", "Яка ж ти нереальна", "Одні очі! Стройняжечка!", "Сліпуча посмішка", - відзначали коментатори під кадрами.

Раніше Настя Каменських підкорила фігурою в прозорому вбранні. У відвертому образі вона прийшла на вручення премії "Золота Жар-Птиця".

До речі, Настя Каменських продемонструвала насичене тренування в залі, показавши, які вправи зазвичай виконує.