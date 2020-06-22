Синяк на півтіла: Маша Єфросиніна налякала розповіддю про падіння зі сходів

Маша Єфросиніна часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя в мережі, а також демонструє стильні і яскраві образи. Активна телеведуча запланувала багато справ і розваг на минулі вихідні, однак через нещасний випадок довелося все відміняти. Дещо лякаючою історією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами Маші, у неї в планах були похід в гості, пікнік з родиною, розбір гардеробу - але нічого не вийшло, так як артистка впала зі сходів. Вона вирішила не користуватися ліфтом, однак її підвело взуття: ведуча спіткнулася і скотилася вниз.

Єфросиніна супроводила публікацію ніжним фото у білій сорочці.

Обійшлося сильним забоєм, але Маші довелося все скасувати і залишитися вдома "заліковувати рани".

"Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани... Ви не розумієте, що у мене було заплановано на ці вихідні: дні народження друзів, розбір гардеробу; пікнік з родиною на честь великих подій в житті нашого тата, власне, сам сьогоднішній День Тата...... І що? Правильно: Вийшла на сходову клітку в п'ятницю, рішуче не користуючись ліфтом, кинулася вниз, і на першій же сходинці фигааааак і посковзнулася ( не ходіть в плоских шльопанцях по сходах). Прокинулася на останньому щаблі з однією думкою: мені тринда - все зламала! Далі шок, лікарі, перелякані домашні, і синяк на півтіла... Все обійшлося, слава Богу, найсильнішим ударом. І ось вже другу добу я заїдаю черешнею накриті моєю, пардон, синьою жопою, вихідні... Я взагалі любила раніше посумувати: айайай, за що мені, та чому? А в цей раз щомиті повторюю : Спасибі, Всесвіт, що все обійшлося ось так - сильним переляком і розпухлою лівою булкою", - поділилася теледіва.

Маша Єфросиніна розповіла про падіння зі сходів (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Стурбовані підписники бажають ведучій якнайшвидшого одужання і закликають берегти себе у коментарях.

Якнайшвидшого одужання, Маша!

Бережіть себе!!

Тепер «Попа,як у Кім».Будьте здорові.

Маша! Ти потрібна нам

якнайшвидшого Одужання. Значить і це навіщо-то вгодне

Здоров'я Вам

Будьте обережні і выздоравливайте, Марія

Маша, якнайшвидшого одужання)всі наверстаете

Дякую за урок оптимізму) бажаю якнайшвидшого одужання)

Выздоравливайте, все буде добре. Доля любить пожартувати над нами.

Скільки Гумору у ваших словах! Дякую

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна потрапила у конфуз через нову зачіску - ведучу не впізнали з чубком.